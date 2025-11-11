DAX23.982 +0,1%Est505.690 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.795 -0,9%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,76 -0,5%Gold4.132 +0,4%
RIVIAN AUTOMOTIVE - Kriegt der Titel die Kurve?

11.11.25 09:30 Uhr

Kriegt der Titel die Kurve?

Zum Börsengang im November 2021 notierte der Aktienkurs noch bei fast 180 USD. Seither befindet sich der Kurs jedoch auf Talfahrt und liegt nun bei etwa 15 USD. Seit dem Tiefstand im April 2024 konnte sich die Aktie stabilisieren und bildet derzeit möglicherweise einen Boden aus. Das legen einerseits die Kerzenformationen auf Quartalsbasis nahe, die von "kleinen Körpern" geprägt sind und eine Abschwächung des bisherigen Abwärtstrends andeuten. Andererseits diente die Aufwärtstrendlinie der letzten anderthalb Jahre (akt. bei 12,43 USD) erneut als Sprungbrett und konnte den darauffolgenden Kursanstieg mit stark positiven Volumen unterstützen, was einen möglichen Ausbruch signalisieren könnte. Dabei gilt es, das bisher ausgeprägte Dreieck als Konsolidierungsmuster mit einem Spurt über die Abwärtstrendlinie und die lokalen Hochs bei rund 16 USD zu verlassen. Gepaart mit einer vorhandenen hohen Relativen Stärke (Levy) wäre das lehrbuchmäßig. Ein erfolgreicher Ausbruch würde für ein weiteres Argumente in Sachen „langfristige Bodenbildung“ sorgen und ein Kursziel von rund 25 USD aktivieren. Um die Trendwende nicht zu gefährden, gilt es, die erwähnte Aufwärtstrendlinie nicht mehr zu unterschreiten.

RIVIAN AUTOMOTIVE (Daily)

Chart RIVIAN AUTOMOTIVE
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RIVIAN AUTOMOTIVE

Chart RIVIAN AUTOMOTIVE
Quelle: LSEG, tradesignal²



