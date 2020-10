Trading Idee: Daimler im starken Aufwärtstrend - Long-Chance

Analyse:

Dabei hoben die Analysten gleichzeitig das Kursziel von 54 auf 63 Euro an. Ausschlaggebend ist neben dem starken Produktzyklus auch das deutliche Kostensenkungspotenzial. Damit zeigt sich die Aktie weiter im Aufwind, die noch im März im Verlaufstief bei 21,01 Euro notierte. Seitdem zeigt die Richtung klar nach oben und scheint das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht zu haben.

Während des seit März erkennbaren Aufwärtstrend haben sich immer wieder kleine Zwischenkorrekturen ergeben, mit welchen kurzfristige Übertreibungen abgebaut wurden. Auffällig ist hier beispielsweise der Rücksetzer vom Juni, als die Aktie rund 20 Prozent zurückgekommen war. Ähnlich wie bei weiteren Abschwächungen wurde auch diese als willkommene Einstiegsgelegenheit wahrgenommen, womit der Aufwärtstrend einerseits immer noch intakt ist und sich andererseits seit dem Tief im Juni sogar ein aufwärts gerichteter Trendkanal ausgebildet hat.

In den letzten Tagen hat sich das Papier nun erneut eine kleine Pause gegönnt. Sollte es in Kürze gelingen, auch noch über die runde Zahl von 50 Euro zu klettern, ergibt sich ein weiteres, trendfolgendes Kaufsignal. Nach unten hin dürfte eine Abschwächung hingegen im Bereich des 10-Tage-Durchschnitts, der aktuell bei rund 47 Euro tendiert, allmählich auslaufen.

Fazit:

Die Aktie von Daimler zeigt seit Monaten Stärke und verläuft gleichmäßig im steigenden Trendkanal. Die aktuelle Abwärtsbewegung könnte zur Vorbereitung einer Long-Position, genutzt werden. Es bietet sich das Hebelprodukt SB8A65 an. Der Stopp könnte eng bei 45,20 Euro etwas unter dem steigenden Trendkanal gesetzt werden. Nach oben hin könnte in den kommenden Wochen das Zwischenhoch vom vergangenen November in der Region um rund 55 Euro erreicht werden, welches dann den nächsten Widerstand darstellen dürfte.

• Basiswert: Daimler AG

• Produktgattung: Best Unlimited Turbo-Optionsschein SB8A65

• Société Generale

• ISIN: DE0007100000

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Call (Datum): 1,04€ / 1,05€ (12.10.2020)

• Basispreis variabel: 38,62€

• Knock-out-Schwelle: 38,62€

• Hebel: 5,02

• Abstand zum Knock-out: 19,84%

• Stopp-Loss Long: 0,66€

• Ziel Long: 1,64€

