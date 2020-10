Trading Idee: DAX - Neue Abwärtsbewegung voraus?

Analyse:

Aktuell ist diese Gegenbewegung jedoch nur als normaler Pullback an den alten Trendkanal einzustufen. Mit in der Folge wohl wieder fallenden Kursen. Es bietet sich eine Short-Chance im DAX.

Der DAX befindet sich seit Anfang Juni in einer ausgedehnten Seitwärtsphase, mit dem Bruch des steigenden Trendkanals in der Vorwoche aber in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Mit Blick auf die zahlreichen externen Belastungsfaktoren wie die wieder eskalierende Corona-Pandemie, einem möglicherweise bevorstehenden harten Brexit und dem weiter steigenden Euro ist ein längerer Kursanstieg im DAX als eher unwahrscheinlich anzusehen. Dazu kommt die angeschlagene Lage im US-Index S&P 500.

Aktuell deutet die bisher schwache heutige Tageskerze mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper auf ein Ende der Aufwärtskorrektur mit dem heutigen Tageshoch bei 13.028 Punkten hin. Das zuvor noch offene Gap bei 12.975 Punkten wurde heute geschlossen, für die Bullen ist damit das Mindestziel der Aufwärtskorrektur erreicht.

Fazit:

Trader könnten den aktuellen Pullback im DAX nutzen, um eine Short-Position mit einem Short Mini-Future (VP715S) der Bank Vontobel starten. Das erste Kursziel würde dem kurzfristigen Abwärtstrend folgend etwas unter dem Verlaufstief bei 12.599 Punkten an der Unterstützung bei 12.500 Punkten liegen. Der Stopp könnte etwas über der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten, bei 13.050 Punkten platziert werden.

• Basiswert: DAX (ISIN: DE0008469008)

• Produktgattung: Short Mini-Future

• Emittent: Vontobel

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000VP715S2 / VP715S

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 5,24€/5,24€ (19.10.2020, 11:34 Uhr)

• Basispreis variabel: 13.455,00 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 13.340,00 Punkte

• Hebel: 24,00

• Abstand zum Knock-out: 3,03%

• Stopp-Loss Short: 4,05€

• Ziel Short: 9,55€ (+86,50%)

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, finanzen.net