Trading Idee AIXTRON: Die richtige Aktie für den Boom

Schuld daran waren die Zahlen für das dritte Quartal. Diese waren zwar gar nicht so schlecht ausgefallen, immerhin konnte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 14 Prozent auf 64,1 Mio. Euro steigern und das EBIT dabei sprunghaft von 3,3 auf 8,2 Mio. Euro verbessern. Aber der Auftragseingang stagnierte währenddessen - und das machte die Hoffnung auf eine positive Überraschung zunichte. Stattdessen engte das Unternehmen die Spanne für den in 2020 erwarteten Umsatz von 260 bis 300 Mio. Euro auf 260 bis 280 Mio. Euro ein.Es könnte aber vorerst die letzte Enttäuschung beim Auftragseingang sein. Denn die Halbleiterindustrie, die zu den wichtigsten Kunden von AIXTRON zählt, ist im Aufschwung, aktuell machen Meldungen die Runde, dass sich die Autoindustrie bereits Engpässen bei der Chipversorgung gegenübersieht. Ein Grund dafür ist das starke Wachstum bei elektrischen Antrieben, da die Fahrzeuge deutlich mehr Chips benötigen.Passend dazu hat AIXTRON im Dezember gemeldet, dass Bosch künftig Siliziumcarbid-Leistungshalbleiter auf Anlagen des TecDAX-Unternehmens herstellen wird. Weitere Aufträge aus dem Sektor scheinen vorprogrammiert.Nicht zuletzt deswegen macht die Aktie von AIXTRON auch charttechnisch eine gute Figur. In den letzten Wochen gab es eine kleine Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau, jetzt wird der Ausbruch nach oben versucht.Spekulativ orientierte Anleger können mit einem Hebelzertifikat auf einen erfolgreichen Ausbruch und eine Fortsetzung des steilen Aufwärtstrends setzen. Dafür bietet sich ein Open End Turbo von HSBC mit einem Hebel von 4,8 an. Wir sehen bei einer Rallyfortsetzung der AIXTRON-Aktie 60 Prozent Kurspotenzial für das Zertifikat, gleichbedeutend mit einem Kursziel von 5,20 Euro. Ein adäquater Stop-Loss liegt bei 2,00 Euro.

• Basiswert: AIXTRON

• Produktgattung: Knock-out Warrant

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT40LQ4

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (19.01.21, 14:37 Uhr): 3,26 Euro

• Basispreis variabel: 12,1666 Euro

• Knock-out-Schwelle: 12,1666 Euro

• Hebel: 4,8

• Abstand zum Knock-out: 20,0 %

• Stopp-Loss Call: 2,00 Euro





Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: AIXTRON SE