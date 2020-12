Trading Idee Allianz: Turbo gezündet

Aktien in diesem Artikel Allianz 199,66 EUR

Nun machen in den Medien Gerüchte die Runde, die Allianz habe ein Auge auf das Versicherungsgeschäft der australischen Bank Westpac geworfen. Mit zusätzlicher Fantasie könnte nun die 200-Euro-Marke geknackt werden, damit wäre der Weg für weitere Kursgewinne frei.Wer über das nötige Kleingeld verfügt, der kann auch in Krisenzeiten an seinem Wachstum basteln. Der Versicherungsriese Allianz streckt daher seine Fühler nach dem Versicherungsgeschäft der australischen Bank Westpac aus. Noch ist nichts offiziell. Gut informierte Kreise wollen jedoch wissen, dass ein Vertragsabschluss in Kürze erfolgen soll. Rund 500 Mio. australische Dollar - das sind rund 300 Mio. Euro - will sich die Allianz den Zukauf womöglich kosten lassen.In den vergangenen zwölf Monaten erwirtschaftete Westpac mit dem Versicherungsgeschäft, das unter anderem Hausrat- und KfZ-Versicherungen umfasst, Prämieneinnahmen von knapp 600 Mio. australischen Dollar. Damit ist die Bank immerhin die Nummer drei auf dem australischen Markt. Das sieht nach einem guten Deal für die Allianz aus. Dank der Kapitalstärke des Konzerns, die erst Mitte November von der Privatbank Berenberg attestiert wurde, hat der Versicherer ausreichend Spielraum für Zukäufe. Die Analysten kamen auch deshalb zu einer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 232 Euro.In diese Richtung kann es nun dank der positiven Nachrichten und der voraussichtlich trotz Corona stabilen Dividende von 9,60 Euro je Aktie gehen, wenn der Titel die 200-Euro-Marke nachhaltig knackt. Spekulative Anleger setzen mit einem Turbo-Optionsschein der DZ Bank auf dieses Szenario. Als Kursziel sehen wir den Bereich um 220 Euro bei der Aktie. Daraus leitet sich für den Optionsschein ein Kursziel von rund 5,60 Euro ab. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 3,10 Euro.

• Basiswert: Allianz

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: DZ Bank

• ISIN: DE000DFW1V54

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (01.12.20, 15:06 Uhr): 3,96 Euro

• Basispreis variabel: 160,8361 Euro

• Knock-out-Schwelle: 160,8361 Euro

• Hebel: 5,1

• Abstand zum Knock-out: 19,6 %

• Stopp-Loss Call: 3,10 Euro





Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com