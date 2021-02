Trading Idee Alphabet: Werbung läuft wieder

Denn nach eigener Einschätzung ist das zuvor etwas lahmende Werbegeschäft wieder dadurch angesprungen, dass durch die zahlreichen Lockdowns und Restriktionen mehr Menschen online gingen und damit zu Werbezielen wurden.

Unter dem Strich erhöhte Alphabet im Abschlussquartal 2020 seinen Umsatz um 23,5 Prozent auf 56,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn steigerte sich sogar überproportional um fast 43 Prozent auf rund 15,2 Milliarden Dollar. Dabei profitierte Alphabet neben Google auch von deutlichen Zuwachsraten bei den Werbeerlösen auf der Video-Plattform YouTube. Hier konnten die Werbeumsätze um 46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden.

Etwas Zeit braucht dagegen offensichtlich noch der Cloud-Bereich, um einen positiven Gewinnbeitrag zu leisten. Denn aufgrund hoher Anfangsinvestitionen verbuchte die Sparte einen Quartalsverlust von 1,24 Milliarden Dollar, konnte allerdings ihren Umsatz um fast 47 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar steigern.

Nachbörslich reagierte die Aktie auf dieses Zahlenwerk sehr positiv. Schon im regulären Handel hatte die C-Aktie von Alphabet bei 1.927,51 Dollar ein neues Rekordhoch markieren können. Die Wahrscheinlichkeit, dass Alphabet diese positive Aufwärtsdynamik halten kann, ist auch weiterhin sehr hoch.

Spekulativ aufgestellte Investoren können auf diese Perspektive mit einem Call-Optionsschein setzen. Wir empfehlen hier einen Open End Turbo der HSBC mit einem Hebel von 5,4. Wir geben dem Schein eine Chance von rund 70 Prozent Kursgewinn mit einem Kursziel von rund 5,50 Euro. Den Stopp-Loss setzen wir bei 2,10 Euro.

• Basiswert: Alphabet C

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT31929

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (03.02.2021 13:48 Uhr): 3,27 Euro

• Basispreis variabel: 1.694,9412 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 1.694,9412 Dollar

• Hebel: 5,4

• Abstand zum Knock-out: 17,9 Prozent

Stopp-Loss Call: 2,10 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Alphabet Inc.