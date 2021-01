Trading Idee Baidu: E-Autos als neue Wachstumschance

Nur auf den ersten Blick scheint das nicht zusammenzupassen. Vielmehr ist diese Entwicklung bei genauerer Betrachtung folgerichtig. Denn der Erfolg von Elektroautos wird sich in Zukunft hauptsächlich durch ihre Funktionalität bestimmen und dazu gehören hochkomplexe Softwaresysteme und Vernetzungen. Der Konzern Baidu , der bereits an einer Technologie für autonomes Fahren arbeitet, kann die notwendigen Technologien entsprechend gut in die Entwicklung von neuen E-Autos einbringen.

Zumal man hier auch schon einige praktische Erfahrungen sammeln konnte. So betreibt man in Peking und zwei weiteren chinesischen Großstädten Robotaxis, wo nur noch zur Sicherheit Fahrer mit dabei sind. Geely selbst ist einer der größten chinesischen Autohersteller und vor allem bekannt als Eigentümer von Volvo aus Schweden und als Großaktionär von Daimler.

Baidu kann über dieses neue Projekt einen neuen Strategiepfad entwickeln, der endlich den bisherigen Bewertungsabstand gegenüber Konkurrenten wie Alibaba und Tencent verringern könnte. Dass die Idee, in die Fahrzeugproduktion mit einzusteigen, am Markt ankommt, konnte man auch Ende letzter Woche sehen, als die Aktie über 15 Prozent zulegte.

Zum Wochenbeginn gab es zwar kräftige Gewinnmitnahmen, die das technische Bild allerdings wieder etwas entspannen. Mit der Schlussfolgerung, dass nochmals eine gute Einstiegsmöglichkeit angeboten wird.

Spekulativ aufgestellte Investoren können hier auch gut mit einem Hebelprodukt arbeiten. Es bietet sich beispielsweise ein Open End Turbo Call Optionsschein der UBS mit einem Hebel von gut 5,3 an. Wir würden dem Schein das Potenzial einer Verdoppelung zutrauen mit einem Kursziel von rund 7,25 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 2,10 Euro.

• Basiswert: Baidu

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UE4G7Y9

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (12.01.2021 11:08 Uhr): 3,63 Euro

• Basispreis variabel: 184,543408 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 184,543408 Dollar

• Hebel: 5,3

• Abstand zum Knock-out: 18,3 Prozent

• Stopp-Loss Call: 2,10 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

