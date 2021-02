Trading Idee Ballard Power: Wichtiges Referenzprojekt

Diese hat zum Ziel, gemeinsam Schiffe zu entwickeln, die den Transport von komprimiertem Wasserstoff durchführen können und dabei von Brennstoffzellen angetrieben werden.

Die Schifffahrt gilt als einer der wichtigsten Zielmärkte für Brennstoffzellen-Anwendungen, da sie immer noch hauptsächlich mit fossilen Brennstoffen fährt und sich einem hohen regulatorischen und ökologischen Druck gegenübersieht. Da gleichzeitig die Nachfrage nach Wasserstoff exponentiell wächst, hätte solch ein Transport-Projekt für Ballard Power nicht nur ein interessantes Geschäftsvolumen, sondern wäre auch ein wichtiges Referenzprojekt.

In einem ersten Schritt soll das derzeit in der Entwicklung befindliche Schiff namens C-H2 mit einem Brennstoff-Antrieb mit einer Leistung von unter 10 MW ausgestattet werden. In der Vollversion soll es dann eine Antriebsleistung von rund 26 MW werden, die einen Transport von rund 2.000 Tonnen komprimiertem grünen Wasserstoff ermöglicht. Der Antrieb basiert dabei auf dem von Ballard Power im letzten Jahr an den Markt gebrachten Brennstoffzellen-System FCwaveTM. Dieses ist modular aufgebaut mit 200 kW pro Einheit und skalierbar in den höheren Megawatt-Bereich.

Die Perspektive, dass Ballard Power bei der zu erwartenden Umstellung der Schifffahrt auf neue Antriebssysteme, die sogenannte Dekarbonisierung des maritimen Sektors, mit seiner leistungsfähigen Brennstoff-Technologie eine wichtige Rolle spielen kann, treibt auch die Aktie wieder deutlicher an, die zuletzt einen neuen Höchstkurs markieren konnte. Doch damit sollte das Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft sein. Vor dem Hintergrund des positiven Newsflows halten wir weitere 10 bis 15 Prozent Kursgewinn in den nächsten Wochen für möglich.

Spekulativ aufgestellte Investoren können auf diese neue Dynamik mit einem Call-Optionsschein setzen. Wir empfehlen einen Unlimited Turbo-Optionsschein der Société Générale mit einem Hebel von 4,2. Wir billigen dem Optionsschein ein Potenzial von rund 50 Prozent mit einem Kursziel bei 1,20 Euro zu. Den Stopp-Loss setzen wir bei 0,55 Euro.

• Basiswert: Ballard Power

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: Société Générale

• ISIN: DE000SD92Y14

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (05.02.2021 14:15 Uhr): 0,79 Euro

• Basispreis variabel: 29,6245 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 32,07 Dollar

• Hebel: 4,2

• Abstand zum Knock-out: 17,4 Prozent

• Stopp-Loss Call: 0,55 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

