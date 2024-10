Trading Idee: Cigna - Nach Rücklauf mit Long-Chance

Trading Idee

Die Aktien des Gesundheitsdienstleisters Cigna Group sind seit dem Abprall am Widerstand um 370 US-Dollar wieder deutlich zurückgekommen, befinden sich aber noch in einem Aufwärtstrend. Zudem nähern sich die Titel der steigenden Unterstützungslinie im Bereich von 335 Dollar, wo aktuell nur leicht darüber auch der 200er-EMA notiert, der als Signalgeber für den langfristigen Kursverlauf gilt.

Zu beachten ist, dass der Stochastik-Indikator sehr tief im überverkauften Bereich notiert und von hier aus wieder nach oben abdrehen sollte. Mit Blick auf die massive Unterstützung in Form des 200er-EMA, der steigenden Trendlinie im Bereich von 334 Dollar sowie der Ichimoku-Wolke könnten die Cigna-Aktien hier wieder nach oben abprallen und eine neue Aufwärtsbewegung einleiten. Zudem stehen die Papiere von Cigna von Ende September bis Ende Dezember üblicherweise saisonal im Aufwind, was den Titeln ebenfalls Rückenwind geben sollte.

Trader könnten auf einen Richtungswechsel bei den Papieren von Cigna von Short auf Long oberhalb der Unterstützungszone um 334 US-Dollar spekulieren. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Turbo Optionsschein Open End (ME5B6B) von Morgan Stanley an. Das Kursziel ist im Bereich von 370,00 Dollar (Kursziel Call: €8,20) am Widerstand zu sehen. Der Stopp könnte bei 325,00 Dollar (Stopp Call: €4,12) platziert werden.

Trading Idee: Cigna Group Basiswert Cigna Group Inc. (ISIN: US1255231003) Produktgattung Turbo Bull Open End Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000ME5B6B0 / ME5B6B Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 5,54€/5,55€ (03.10.2024, 13:50 Uhr) Basispreis variabel 278,70$ Knock-out-Schwelle 278,70$ Hebel 5,42 Abstand zum Knock-out 17,96% Stop-Loss Call 4,12€ Ziel Call 8,20€ (+41,55%)

