Trading Idee Continental: Long-Chance im starken Aufwärtstrend

Analyse

Die Aktien von Continental sind vom Verlaufshoch an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bis zur unteren Begrenzung bei etwa 112,30 Euro zurückgekommen. Hier konnten die Aktien in den vergan-genen Tagen einen Boden bilden, der als Sprungbrett für einen erneuten Kursanstieg genutzt werden könnte. Wichtig ist, das die Papiere den 50er-EMA im Tageschart verteidigen und damit ein Stärkesignal generieren konnten. Jetzt muss ein weiterer Hochlauf bis über den 10er-EMA folgen, der als Signalgeber für die kurz-fristige Trendrichtung gilt. Gelingt den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem erneuten Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des Trendkanals zu rechnen. Die Analysten der RBC zeigen sich posi-tiv für die Aktien gestimmt und haben ihr Kursziel für Continental kürzlich von 100 auf 125 Euro erhöht und die Titel mit Sector Perform eingestuft. Jefferies sieht aktuell sogar ein Kursziel für Continental von 155 Euro und stuft die Papiere ebenfalls mit Buy ein.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position im Bereich des 50er-EMA bei erwägen und auf einen weiteren Anstieg der Continental-Aktien bis zum Widerstand bei etwa 126,00 Euro spekulieren. Es bietet sich ein Turbo Bull Open End der UniCredit-Tochter HVB (HR3DLU) auf Continental an. Der Stopp könnte eng unter dem Ver-laufstief bei 110,00 Euro platziert werden.

• Basiswert: Continental (ISIN: DE0005439004)

• Produktgattung: Turbo Bull Open End

• Emittent: HVB

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000HR3DLU4 / HR3DLU

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Call (Datum): 1,84€/1,85€ (29.01.2021, 12:39 Uhr)

• Basispreis variabel: 98,00€

• Knock-out-Schwelle: 98,00€

• Hebel: 6,44

• Abstand zum Knock-out: 15,25%

• Stopp-Loss Long: 1,20€

• Ziel Call: 2,80€ (+53,82%)

Übrigens, bei Produkten dieses Emittenten gibt es eine Aktion namens Cashback Trading. Anleger können bei der Mehrzahl an Banken oder Brokern die Orderge-bühren von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat zurückerstattet bekommen. Weitere Infos un-ter: www.onemarkets.de/cashback

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, finanzen.net