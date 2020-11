Trading Idee: DAX - Aufwärtskorrektur bis 11.970 Punkte?

Analyse:

Wahrscheinlich wird der DAX nur bis zur unteren Begrenzung des alten fallenden Trendkanals im Bereich von aktuell etwa 11.970 Punkten hochlaufen und einen normalen Pullback vollziehen. Um dann in der Folge seinen übergeordneten Abwärtstrend wieder aufzunehmen und erneut die wichtige Unterstützung im Bereich von 11.400/11.450 Punkten anzusteuern. Gelingt es dem DAX aber über 11.970 Punkte hochzulaufen, befindet sich bei 12.036 Punkten noch ein offenes Gap, welches dann als Anlaufziel dienen könnte. Aber auch in diesem Fall wäre in der Folge mit eher wieder fallenden Kursen zu rechnen.

Allerdings steht am morgigen Dienstag die US-Präsidentenwahl an. Je nach Wahlausgang kann es dann zu Überraschungen und scharfen Reaktionen an den Aktienmärkten kommen. Solange sich der DAX aber über dem Unterstützungsbereich bei 11.400/11.450 Punkten halten kann, bestehen zunächst Stabilisierungschancen. Bei einem nachhaltigen Durchbruch nach unten, würde sich die Lage für den DAX aber langfristig eintrüben. Dann wären langfristig sogar wieder DAX-Notierungen am Coronacrash-Tief bei 8.255 Punkten und tiefer zu erwarten.

Fazit:

Trader könnten die aktuelle Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend zum Aufbau einer Short-Position nutzen. Es bietet sich dann eine Short-Position mit einem Open End Turbo Bear (KB9G26) der Citibank an. Das Kursziel befindet sich kurzfristig im Bereich der Unterstützung bei 11.450 Punkten, mittelfristig bei 11.100 Punkten. Der Stopp könnte etwas über dem oberen Gap bei 12.060 Punkten platziert werden.

• Basiswert: DAX (ISIN: DE0008469008)

• Produktgattung: Open End Turbo Bear

• Emittent: Citibank

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000KB9G269 / KB9G26

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 6,37€/6,38€ (02.11.2020, 12:29 Uhr)

• Basispreis variabel: 12.376,87 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 12.376,87 Punkte

• Hebel: 18,60

• Abstand zum Knock-out: 4,96%

• Stopp-Loss Put: 3,41€

• Ziel Long: 12,71€ (+115,36%)



Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, finanzen.net