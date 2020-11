Trading Idee DAX: DAX beginnt zu kippen

Analyse

Der DAX ging am Vortag bereits mit einer schwachen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel, die auf ein Nachlassen der Aufwärtsdynamik hindeutete. Dieses Signal wurde am heutigen Donnerstag bisher bestätigt. Der DAX sackt heute weiter nach unten ab und nähert sich der runden Marke von 13.000 Punkten. Die heutige Tageskerze sieht bisher ebenfalls sehr bearish aus und kündigt auch für den morgigen Freitag weitere Schwäche an.

Der DAX hat auf der Unterseite noch ein offenes Gap bei 12.595 Punkten welches bei einem weiteren Kursrückgang angelaufen werden sollte. Geht es noch weiter runter, dürften die Bären Kurs auf das zweite offene Gap bei 12.329 Punkten nehmen. In diesem Bereich verläuft aktuell bei 12.330 Punkten auch der 200er-EMA als wichtige Unterstützungslinie. Gaps werden in der Regel wieder schnell geschlossen und bieten sich daher als Zielmarken an.

Fazit:

Trader könnten den erwarteten weiteren Rücklauf im DAX für eine Short-Position nutzen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Bear Turbo-Optionsschein der Société Générale (SB8UA6) auf den DAX an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 12.330 Punkten am zweiten noch offenen Gap. Der Stopp könnte etwas über dem Widerstand bei 13.300 Punkten platziert werden und sollte schnell auf Einstand und nach Möglichkeit in den Gewinn nachgezogen werden.

• Basiswert: DAX (ISIN: DE0008469008)

• Produktgattung: Bear Turbo-Optionsschein

• Emittent: Société Générale

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000SB8UA68 / SB8UA6

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 6,23€/6,24€ (12.11.2020, 15:09 Uhr)

• Basispreis variabel: 13.620,00 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 13.620,00 Punkte

• Hebel: 21,00

• Abstand zum Knock-out: 4,40%

• Stopp-Loss Short: 3,29€

• Ziel Short: 12,99€ (+117,52%)

