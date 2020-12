Trading Idee DAX: Endlich das große Kaufsignal

Denn zuvor war es dem Index mehrfach nicht gelungen, die Kursregion im Bereich zwischen 13.300 und 13.500 Punkten zu überwinden. Der Anstieg auf ein neues Post-Crash-Hoch bietet nun eine gute Chance, diese Phase der Unentschlossenheit zu beenden.Dass dies fast gleichzeitig mit einer Verschärfung des Lockdown in Deutschland gelungen ist, deutet an, dass die Anleger gewillt sind, sich von der aktuellen Lage zu lösen und vor allem auf die Perspektiven in 2021 zu schauen. Da der Impfprozess gegen Covid-19 bereits in mehreren Ländern schwungvoll gestartet ist, wächst die Hoffnung auf eine sukzessive Normalisierung der Lage im Verlauf des nächsten Jahres.

Und auch an der Brexit-Front gibt es endlich einen Lichtblick. Kurz vor dem Auslaufen der Übergangsvereinbarung gibt es bei zwei zentralen Streitpunkten für den Abschluss des Folgevertrags deutliche Fortschritte, damit muss nun vor allem noch eine Lösung für die Fischereirechte rund um Großbritannien gefunden werden. Eine Last-Minute-Einigung ist damit wahrscheinlicher geworden. Das alles gibt dem DAX Rückenwind und erhöht die Chancen, dass der Ausbruch nachhaltig ausfällt. In diesem Szenario würde sich der Einsatz eines Long-Hebelzertifikats lohnen. Genutzt werden kann beispielsweise ein Turbo-Call-Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 5,1. Wir trauen dem Schein im Fall eines nachhaltigen Ausbruchs ein Potenzial von 50 Prozent zu, das Kursziel für das Zertifikat liegt damit bei 40,50 Euro. Abgesichert werden sollte die Position mit einem Stop-Loss bei 19,00 Euro.

• Basiswert: DAX

• Produktgattung: Knock-out Warrants

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UD77UN6

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Long (17.12.2020 09:42 Uhr): 27,02 Euro

• Basispreis variabel: 11018,631525 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 11018,631525 Punkte

• Hebel: 5,1

• Abstand zum Knock-out: 19,4 Prozent

• Stopp-Loss Long: 19,00 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

