Trading Idee: DAX - Lage trübt sich weiter ein

Trading Idee

Der DAX steht weiterhin unter Druck, konnte sich in den vergangenen Handelstagen jedoch noch oberhalb des wichtigen 50er-EMA im Tageschart behaupten, der derzeit bei 23.305 Punkten verläuft. Am Vortag beendete der Index den Handel bei 23.316 Punkten. Im heutigen Nachmittagshandel zeigt sich der DAX jedoch deutlich schwächer bei 23.160 Punkten und unterschreitet damit sowohl den 50er-EMA im Tageschart als auch den 200er-EMA im 4-Stundenchart.

Solange der DAX im 4-Stundenchart unter dem 10er-EMA, bei aktuell etwas 23.300 Punkten, notiert, ist mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu rechnen. Die nächste relevante Unterstützung auf der Unterseite liegt nun bei 23.000 Punkten. Geopolitisch steht weiterhin ein möglicher Kriegseintritt der USA gegen den Iran im Fokus. Die USA sind bislang nicht offiziell in den Krieg gegen den Iran eingetreten. Präsident Donald Trump zögert mit einer endgültigen Entscheidung und lässt offen, ob es zu einem militärischen Eingreifen kommen wird. Er betont, dass „alle Optionen geprüft werden“ und deutet an, dass möglicherweise „etwas Bedeutendes“ bevorsteht, ohne jedoch konkrete Einzelheiten zu nennen. Ein Kriegseintritt der USA dürfte die Sorgen vor einer Sperrung der Straße von Hormus durch den Iran schüren, was erhebliche Folgen für die Weltwirtschaft zur Folge hätte.

In eigener Sache

Fazit:

Im DAX könnten Short-Positionen im Bereich von 23.160 Punkte mit einem Turbo Put der Bank Vontobel (VK53GA) erwogen werden. Das Kursziel für diese Short-Strategie liegt zunächst bei 23.000 Punkten (wobei der Turbo Put bei einem Preis von €16,94 notieren würde). Der Stopp-Loss könnte bei 23.380 Punkten gesetzt werden (entsprechend €13,14 für den Turbo Put), wobei dieser Stopp zügig nachgezogen werden sollte, sobald die Position in den Gewinn läuft.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Turbo Put Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VK53GA6 / VK53GA Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 15,40/15,41€ (19.06.2025, 14:50 Uhr) Basispreis variabel 24.680,00 Punkte Knock-out-Schwelle 24.680,00 Punkte Hebel 14,99 Abstand zum Knock-out 6,58% Stop-Loss Put 13,14€ Ziel Put 16,94€ (+10,41%)

Wer­bung

Disclaimer: