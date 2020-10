Trading Idee DAX: Neue Abwärtswelle voraus?

Analyse

Denn kurzfristig befindet sich der DAX seit dem Verlaufshoch von Mitte Oktober bei 13.150 Punkten in einem Abwärtstrend. Die vorherige Aufwärtskorrektur in diesem Abwärtstrend lief am 19. Oktober bei 13.030 Punkten aus. Und zwar direkt im Bereich des 50er- und 10er-EMA im Tageschart. Und genau dieser Zone nähert sich der DAX aktuell bereits wieder. Sollte der DAX dem kurzfristigen Abwärtstrend folgen, dürfte hier nun ebenfalls wieder ein Verlaufshoch erreicht und der DAX in der Folge wie bereits zuvor wieder nach unten abdrehen.

Die erste Anlaufmarke auf der Unterseite wäre dann der 200er-EMA bei 12.410 Punkten, wo der DAX am Vortag noch so gerade wieder nach oben abgeprallt ist. Sollte eine neue Abwärtswelle starten, dürfte der DAX den 200er-EMA wahrscheinlich nach unten durchbrechen womit sich die Lage auch langfristig wieder eintrüben und ein Kursrückgang bis zur runden Marke von 12.000 Punkten wahrscheinlich werden würde.

Fazit:

Trader könnten die aktuelle Aufwärtskorrektur im kurzfristigen Abwärtstrend nutzen und eine Short-Position im Bereich des 10er-EMA erwägen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Open-End Turbo-Optionsschein (VP70S1) der Bank Vontobel an. Das Kursziel ist bei 12.150 Punkten zu sehen. Der Stopp könnte, etwas über dem vorherigen Verlaufshoch bei 12.900 Punkten platziert werden.

• Basiswert: DAX (ISIN: DE0008469008)

• Produktgattung: Open-End Turbo-Optionsschein

• Emittent: Bank Vontobel

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000VP70S19 / VP70S1

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 6,21€/6,21€ (23.10.2020, 14:49 Uhr)

• Basispreis variabel: 13.306,21 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 13.306,21 Punkte

• Hebel: 20,50

• Abstand zum Knock-out: 4,70%

• Stopp-Loss Short: 4,06€

• Ziel Short: 11,56€ (+91,43%)



