Trading Idee DAX: Ready for Take-off

Sowohl BioNTech als auch Moderna und AstraZeneca haben gute Daten vorgelegt. Alle drei Impfstoffe könnten damit den Sprung an den Markt schaffen, das wäre ein riesiger Schritt in Richtung einer breiten Impfstoffversorgung der Weltbevölkerung im Verlauf des nächsten Jahres.

Der DAX reagiert darauf im Moment noch verhalten. Die große Barriere, die sich rund um die Marke von 13.300 Punkten in den letzten Monaten aufgebaut hat, bremst noch den Aufwärtsdrang. Das spiegelt auch wider, dass der deutsche Leitindex insgesamt zu viele Problemfälle hat - von SAP, die jüngst die Prognosen zurücknehmen mussten, über Bayer, die seit der Monsanto-Übernahme nicht mehr in die Spur finden, bis hin zur leidenden Autoindustrie.

Doch mit dem Impfstoff sollte im nächsten Jahr ein breiter Wirtschaftsaufschwung möglich sein. Das deutet schon die BIP-Entwicklung im dritten Quartal 2020 an, das mit einem Wachstum von 8,5 Prozent zum Vorquartal deutlich von der temporären Pandemieentspannung profitiert hat. Im vierten Quartal droht wegen der zweiten Infektionswelle zwar wieder eine Stagnation oder sogar ein Rückgang der Wirtschaftsleistung, danach sollte es im Jahresverlauf 2021 mit einem fortschreitenden Impfprozess aber wieder aufwärts gehen.

Die Börse sollte das frühzeitig antizipieren, was die Chancen erhöht, dass der DAX bald den Ausbruch nach oben schafft. Spekulativ aufgestellte Investoren können auf dieses Szenario mit einem Hebelzertifikat setzen. Wir würden einen Open End Turbo Call Optionsschein der DZ Bank präferieren mit einem Hebel von 4,1. Wir trauen dem Schein im Fall des DAX-Ausbruchs eine Performance von rund 40 Prozent zu. Unser Kursziel wäre hier 45,40 Euro. Abgesichert werden sollte die Position mit einem Stop-Loss bei 22,70 Euro.

• Basiswert: DAX

• Produktgattung: Knock-out Warrants

• Emittent: DZ Bank

• ISIN: DE000DF50FV8

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (24.11.2020 10:17 Uhr): 32,41 Euro

• Basispreis variabel: 10.004,26 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 10.004,26 Punkte

• Hebel: 4,1

• Abstand zum Knock-out: 24,4 Prozent

• Stopp-Loss Call: 22,70 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

