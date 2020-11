Trading Idee: DAX - US-Präsidentenwahl sorgt für hohe Volatilität

Analyse:

Die aktuelle Aufwärtsbewegung im DAX ist charttechnisch als normaler Pullback an die untere Begrenzung des alten monatelangen Seitwärtskanals einzustufen, nachdem der DAX hier Ende Oktober nach unten ausgebrochen ist. In der Folge eines Pullbacks ist in der Regel mit wieder fallenden Kursen zu rechnen, was sich auch mit der hohen übergeordneten Abwärtsdynamik decken würde.

Die Unsicherheit um den Ausgang der US-Präsidentenwahl und eine mögliche Anfechtung der Wahl vor dem Obersten Gericht dürfte noch weiter auf dem DAX lasten. Abgesehen von den Auswirkungen der Coronavirus-Krise, die aktuell etwas in den Hintergrund geraten sind aber nichts an ihrer Bedeutung verloren haben. Auf weiter nachgebende Kurse deutet auch der jüngste CoT-Report hin. Daraus ging hervor, dass die US-Profis ihre Short-Positionen auf den US-Index S&P500, der auch als Taktgeber für den DAX gilt, massiv ausgebaut haben. Was ebenfalls auf dem DAX lasten sollte.

Fazit:

Investoren könnten die aktuelle Aufwärtskorrektur im DAX im übergeordneten Abwärtstrend für den Aufbau einer Short-Position nutzen. Es bietet sich eine Short-Position im Bereich über dem 10er-EMA (blaue Linie) und unter dem 200er-EMA (rote Linie) im Tageschart an mit einem X-Turbo Bear Open End (HR1KQE) der HVB an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 11.450 Punkten. Der Stopp könnte über 12.300 Punkten platziert werden.

• Basiswert: DAX (ISIN: DE0008469008)

• Produktgattung: Open End Turbo Call

• Emittent: HVB

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000HR1KQE6 / HR1KQE

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 12,01€/12,02€ (04.11.2020, 11:04 Uhr)

• Basispreis variabel: 13.332,77 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 13.332,77 Punkte

• Hebel: 10,30

• Abstand zum Knock-out: 9,60%

• Stopp-Loss Short: 10,25€

• Ziel Short: 18,75€ (+54,83%)



