Trading Idee: DAX - Verlaufshoch erreicht?

Der DAX konnte in den vergangenen Handelstagen kräftig ansteigen und fast die Marke von 12.600 Punkten erreichen. In der Vorwoche notierte der DAX noch deutlich tiefer und prallte am Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 11.450 Punkten nach oben ab. Aktuell befindet sich der DAX nach der langen Aufwärtsbewegung eingezwängt zwischen dem 50er- und dem 200er-EMA.