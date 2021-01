Trading Idee Delivery Hero: Bald auf Einkaufstour?

Insgesamt wurden zur Wochenmitte neuneinhalb Millionen Aktien zum Stückpreis von 132 Euro platziert. Das entspricht rund 4,7 Prozent des bisherigen Grundkapitals. Daraus ergab sich für das Unternehmen ein Bruttozufluss von circa 1,2 Milliarden Euro.

Delivery Hero hatte schon im Vorfeld erklärt, was man mit dem Geld anfangen will. Denn dieses soll für "attraktive Investitionsmöglichkeiten" genutzt werden. Sprich: Man sucht nach weiteren Akquisitionen.

Das ist genau der Aspekt, warum sich auch die Abschläge in der Aktie nach Bekanntwerden der Kapitalerhöhung im Grenzen halten. Denn einerseits hatten viele Investoren schon mit einem solchen Schritt gerechnet. Andererseits wird positiv bewertet, dass Delivery Hero durch externes Wachstum die bislang sehr dynamische Geschäftsentwicklung weiter vorantreiben will. Immerhin wird im Marktkonsens (nach FactSet) damit gerechnet, dass die Firma in diesem Jahr ihren Umsatz um 70 bis 80 Prozent steigern und den bisherigen Verlust um bis zu einem Drittel verringern kann.

Damit könnte sich der jüngste Kursrückgang bei der Aktie als kurzlebig erweisen - und somit eine Kaufgelegenheit für risikobereite Anleger darstellen. Spekulativ aufgestellte Investoren können auf dieses Szenario mit einem Hebel-Produkt setzen. Hier bietet sich ein Open End Turbo Call Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 5,4 an. Wir würden eine Chance von rund 80 Prozent sehen mit einem Kursziel bei 4,50 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 1,60 Euro.

• Basiswert: Delivery Hero

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UE410S4

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (07.01.2021 15:03 Uhr): 2,50 Euro

• Basispreis variabel: 110,66302 Euro

• Knock-out-Schwelle: 110,66302 Euro

• Hebel: 5,4

• Abstand zum Knock-out: 18,1 Prozent

• Stopp-Loss Call: 1,60 Euro

