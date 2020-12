Trading Idee Deutsche Bank: Ende der Leidenszeit

Signalwirkung könnte zudem der Erfolg vor Gericht gegen eine Reihe von Kleinaktionären haben - und der Aktie nach vorne helfen.

Anteilsinhaber dürfen zumindest hoffen, dass sich die Wolken an der Klagefront langsam verziehen: Im Rahmen der Postbank-Übernahme wurde nun eine Klage von Kleinaktionären vom Oberlandesgericht in Köln abgewiesen. Nach diversen Nackenschlägen vor Gericht, darunter eine Reihe von Verfahren in den USA, ist das endlich wieder eine gute Nachricht für das Geldhaus. Der Streitwert lag immerhin bei 700 Mio. Euro plus Zinsen.

Und jeder Euro zählt - das gilt besonders für das operative Geschäft. Hier haben die Mannen um CEO Christian Sewing beim Kostenziel die Latte hoch gehängt. Bis 2022 will die Deutsche Bank die jährlichen operativen Kosten auf 16,7 Milliarden Euro drücken. 2019 lagen die Aufwendungen noch bei 21,5 Milliarden Euro. Im Rahmen dessen wurde bereits die Zahl der Filialen weiter gesenkt. Die zuletzt ausgebauten Partnerschaften mit der Zurich Gruppe Deutschland und Mastercard belegen wiederum die Strategie, zukünftig stärker mit Zahlungsabwicklern zusammenzuarbeiten. Die Analysten der UBS bewerten die Aktie aktuell zwar noch "Neutral", haben aber das Kursziel schon auf 9,30 Euro (zuvor: 8,00 Euro) angehoben.

Die Aktie der Deutschen Bank nimmt vor diesem Hintergrund einen neuen Anlauf, um die Marke von 9 Euro nachhaltig hinter sich zu lassen. Gelingt dies, sind Kurse von knapp unter 10 Euro kurzfristig drin. Spekulative Anleger setzen mit einem Turbo-Optionsschein der DZ Bank auf steigende Kurse. Beim Optionsschein sehen wir ein Kursziel von rund 2,45 Euro. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 1,40 Euro.

• Basiswert: Deutsche Bank

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: DZ Bank

• ISIN: DE000DFU3GX7

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (22.12.20, 11:48 Uhr): 1,75 Euro

• Basispreis variabel: 6,9865 Euro

• Knock-out-Schwelle: 7,3425 Euro

• Hebel: 5,0

• Abstand zum Knock-out: 15,7 %

• Stopp-Loss Call: 1,40 Euro







Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

