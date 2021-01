Trading Idee Deutsche Bank: Schwache Zahlen als Kursrisiko

Die Ampeln stehen im Vorfeld der Konferenz auf Rot. Das dürfte die Aktie weiter belasten. Grund für die schlechte Stimmung sind neben dem aktuell schwächelnden Gesamtmarkt die jüngsten Quartalsergebnisse von Bank of America und Goldman Sachs aus den USA. Hier hatten sich Marktteilnehmer deutlich mehr vom Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen versprochen. Da die Deutsche Bank in diesem Bereich deutlich größere Volumina bewegt als etwa die Commerzbank, besteht die Befürchtung, dass das Schlussquartal bei dem deutschen Geldhaus etwas unter die Räder gekommen sein könnte. Bis am 4. Februar endgültig die Fakten auf den Tisch kommen, bleibt die Gemengelage schwierig. Die Analysten von Credit Suisse sind daher ebenfalls pessimistisch und erwarten für die Deutsche Bank einen Verlust im Jahr 2020 noch unterhalb der Konsensschätzungen. Bei einem Kursziel von aktuell 7,00 Euro bestätigen die Analysten ihre Einschätzung mit "Underperform".

Insgesamt scheint es fraglich, ob sich die Aktie der Deutschen Bank bis zur Zahlenbekanntgabe gegen den kurzfristigen Abwärtstrend stemmen kann, ein Kursrücksetzer bis rund 7,50 Euro ist durchaus möglich. Spekulative Anleger setzen mit einem Turbo-Put-Optionsschein der HypoVereinsbank auf weiter fallende Kurse. Beim Optionsschein sehen wir ein Kursziel von rund 2,10 Euro. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 0,80 Euro.

Übrigens, bei Produkten dieses Emittenten gibt es eine Aktion namens Cashback Trading. Anleger können bei der Mehrzahl an Banken oder Brokern die Ordergebühren von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat zurückerstattet bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

• Basiswert: Deutsche Bank

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: HypoVereinsbank

• ISIN: DE000HR54YY1

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (28.01.21, 13:55 Uhr): 1,41 Euro

• Basispreis variabel: 9,8981 Euro

• Knock-out-Schwelle: 9,8981 Euro

• Hebel: 5,8

• Abstand zum Knock-out: 16,8 %

• Stopp-Loss Put: 0,80 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

