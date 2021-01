Trading Idee Drägerwerk: Neue Masken braucht das Land

Denn: Drägerwerk stellt genau diese Masken her. Die Aktie dürfte davon spürbar profitieren.Auch 2021 ist das Corona-Virus noch nicht besiegt. Wegen der hohen Infektionszahlen hat neben dem Lockdown auch ein noch besserer Schutz der Bürger im öffentlichen Raum oberste Priorität. Nach Bayern als Vorreiter sollen FFP2- oder OP-Masken nun bundesweit in Bussen, Bahnen und Geschäften zwingend getragen werden. Die Vorgaben der Politik spielen Drägerwerk geradezu in die Karten, denn das Unternehmen ist Hersteller dieser Masken.

Bereits im Geschäftsjahr 2020 stand das Unternehmen aus Lübeck im Fokus der Börsianer. Die starke Nachfrage nach Masken und Beatmungsgeräten ließ Umsatz und Ertrag kräftig steigen. Während die Erlöse auf Basis vorläufiger Zahlen um knapp 23 Prozent zulegten wurde das EBIT mehr als versechsfacht. Die Analysten der NordLB sind dementsprechend optimistisch für Drägerwerk. Sie empfehlen, die Aktie zu kaufen und nennen ein Kursziel von 103 Euro.

Da die Pandemie noch lange nicht ausgestanden ist, bestehen gute Chancen, dass sich die positive Geschäftsentwicklung in 2021 fortsetzt und die Drägerwerk-Aktie nach einer längeren Konsolidierung wieder stärker anschiebt. Spekulative Anleger setzen daher mit einem Turbo-Call-Optionsschein von der Société Générale mit einem Hebel von aktuell 4,5 auf steigende Kurse. Als Kursziel für die Aktie sehen wir den Bereich um 78 Euro. Beim Optionsschein liegt unser Kursziel bei rund 2,20 Euro. Ein adäquater Stopp-Loss ist bei 1,10 Euro zu setzen.

• Basiswert: Drägerwerk

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: Société Générale

• ISIN: DE000SB79VZ2

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (21.01.21, 11:09 Uhr): 2,20 Euro

• Basispreis variabel: 54,2072 Euro

• Knock-out-Schwelle: 54,2072 Euro

• Hebel: 4,5

• Abstand zum Knock-out: 22,0 %

• Stopp-Loss Call: 1,10 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Drägerwerk