Trading Idee: E.ON - Lage hellt sich leicht auf

Trading Idee

Die Aktien von E.ON befinden sich in einem langfristigen Abwärtstrend, haben kurzfristig aber eine Stabilisierung durchgeführt und könnten mit einer 1-2-3-Formation vor einem Richtungswechsel auf Long stehen. Solange das Verlaufstief bei 10,77 Euro nicht mehr unterschritten wird, könnte es nun zu einem weiteren Hochlauf kommen.

Die Aktien von E.ON sollten nun in einem weiteren Schritt den 50er-EMA anlaufen, der aktuell bei 12,34 Euro notiert. Darüber wäre es dann wichtig, dass die Ichimoku-Wolke nach oben oder seitwärts durchbrochen wird. Ein Durchbruch aus der Ichimoku-Wolke würde zu einem weiteren Stärkesignal führen. Saisonal betrachtet ist mit Rückblick auf vergangenen 10 Jahren allerdings von Ende Januar bis Mitte März mit Kursabgaben zu rechnen. Für einen weiteren Hochlauf wäre es zunächst wichtig, dass die Unterstützung um 11,10 Euro hält. Mögliche Long-Positionen könnten daher eng abgesichert werden.

In eigener Sache

Fazit:

Trader könnten bei den E.ON-Papieren auf einen weiteren Hochlauf spekulieren. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Open End Turbo Optionsschein (SQ7D90) der Société Générale an. Das Kursziel befindet sich zunächst im Bereich von 11,44 Euro am 50er-EMA (Kurs Produkt: €1,20), der Stopp bei 10,93 Euro unter dem Tagestief (Kurs Produkt: €0,69).

Trading Idee: E.ON Basiswert E.ON (ISIN: DE000ENAG999) Produktgattung Open End Turbo Call Optionsschein Emittent Societe Generale ISIN/WKN Hebelprodukt DE000SQ7D901 / SQ7D90 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 0,95€/0,96€ (28.01.2025, 13:55 Uhr) Basispreis variabel 10,26€ Knock-out-Schwelle 10,26€ Hebel 11,82 Abstand zum Knock-out 8,29% Stop-Loss Call 0,69€ Ziel Call 1,20€ (+26,18%)

Wer­bung

