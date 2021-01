Trading Idee Eckert & Ziegler: Turbo gezündet

Mittlerweile haben sich die Vorzeichen aber zum Positiven verändert: Denn nun wurde bekannt, dass ambulante Behandlungen beim organerhaltenden Bestrahlungsverfahren der Brachytherapie von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden. Der Aktie dürfte das einen großen Schub verleihen. Nach Unternehmensangaben gibt es in Europa jährlich rund 473.000 Prostatakrebs-Neuerkrankungen. Während die Kosten stationärer Behandlungen für die Therapieverfahren von Eckert & Ziegler bereits von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wurden, standen die vielzähligen ambulanten Behandlungen noch außen vor. Die Einbeziehung der ambulanten Versorgungen in das Erstattungsverfahren dürfte sich nun schon 2021 in barer Münze für die Berliner auszahlen und die Corona-Delle ausbügeln.

Pandemie-bedingt reduzierte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) um 5 Prozent auf 126,9 Millionen Euro. Das EBIT gab um 6 Prozent auf 26,3 Mio. Euro nach. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von rund 17,7 Mio. Euro. Die Analysten der DZ-Bank sehen trotz der moderaten Rückgänge optimistisch in die Zukunft, halten die Sparte Radiopharma für den wesentlichen Wachstumstreiber im Konzern und ermittelten so zuletzt einen fairen Wert von 50,30 Euro. Die jüngsten Nachrichten von Eckert & Ziegler könnten dem Papier sogar noch größeres Kurspotenzial bescheren. Spekulative Anleger setzen daher mit einem Turbo-Optionsschein von der HSBC auf kurzfristig steigende Kurse bis über die Marke von 50 Euro. Für den Optionsschein leiten wir ein Kursziel von rund 1,00 Euro ab. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 0,60 Euro.

• Basiswert: Eckert & Ziegler

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT31366

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (12.01.21, 13:59 Uhr): 0,73 Euro

• Basispreis variabel: 39,1401 Euro

• Knock-out-Schwelle: 39,1401 Euro

• Hebel: 6,3

• Abstand zum Knock-out: 13,8 %

• Stopp-Loss Call: 0,60 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

