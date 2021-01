Trading Idee Gold: Genug gelitten

Rohstoffe in diesem Artikel Goldpreis 1.859,05

Eine Trendwende muss das aber nicht darstellen, denn bislang sieht der Kursverlauf eher nach einer trendbestätigenden Konsolidierung auf relativ hohem Niveau als Reaktion auf die dynamische Rally von Mai 2019 bis August 2020 aus. Und ein zentraler Faktor spricht eigentlich für weiter steigende Goldpreise : die Inflation.

In Deutschland haben die Erzeugerpreise einer aktuellen Meldung zufolge schon im letzten Dezember überraschend um 0,8 Prozent zum Vormonat zugelegt. Bereinigt um die volatilen Energiepreise gab es auch einen Anstieg zum Vorjahr, obwohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen da noch deutlich besser waren. Damit werden die Inflationserwartungen an den Märkten weiter angeheizt. Kürzlich wurde aus den USA bereits erstmals seit 2018 ein Anstieg der Renditedifferenz zwischen inflationsgeschützten 10-jährigen Staatsanleihen und der ungeschützten Variante auf mehr als 2 Prozent gemeldet. Auch das zeigt, dass die Anleger mit einem Anstieg der Inflation rechnen, die aktuell in den USA noch bei 1,4 Prozent liegt.

Gold zählt traditionell als Absicherung gegen eine steigende Inflation. Zwar ist der im Dezember gestartete Versuch einer neuen Rally noch gescheitert, aber jetzt könnte ein neuer Anlauf anstehen. Setzt Gold den jüngsten Kursanstieg fort, hätte es damit ein kurzfristiges Doppeltief ausgebildet. Ein starkes Kaufsignal würde dabei von einem Anstieg auf 1.900 US-Dollar ausgehen, denn damit wäre auch das Terrain oberhalb der 200-Tage-Linie zurückerobert.

Spekulativ orientierte Anleger setzen schon jetzt mit einem Hebelzertifikat auf eine neue Goldpreisrally und wählen dafür ein Turbo Bull Open End der HypoVereinsbank mit einem Hebel von 4,9. Als Kursziel scheint bei einer neuen Rally des Goldpreises 44,00 Euro für das Zertifikat erreichbar. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 22,00 Euro.

• Basiswert: Gold

• Produktgattung: Knock-out Warrant

• Emittent: HVB

• ISIN: DE000HZ0HW44

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (20.01.21, 15:54 Uhr): 31,23 Euro

• Basispreis variabel: 1479,9524 US-Dollar

• Knock-out-Schwelle: 1479,9524 US-Dollar

• Hebel: 4,9

• Abstand zum Knock-out: 20,3 %

• Stopp-Loss Call: 22,00 Euro





