Trading Idee HelloFresh: Aufwärtstrend intakt, Korrektur als Long-Chance!

Die Aktie hat vom Verlaufshoch bei 56,40 Euro bereits wieder deutlich abgegeben und nähert sich nun dem 10er-EMA bei 50,80 Euro sowie der unteren Unterstützungslinie des kleinen steigenden Trendkanals bei 49,20 Euro. In diesem Bereich könnte die Korrektur in dem Titel bereits wieder auslaufen. Sollte sich die Korrektur hingegen ausdehnen, wäre die nächste Auffangzone für die Bären am 50er-EMA bei aktuell etwa 46,00 Euro zu sehen.

Die Aktie von HelloFresh zeigt seit Jahren enorme Stärke und sollte ihren übergeordneten Aufwärtstrend trotz normaler kurzfristiger Abwärtskorrekturen beibehalten. Das erste Kursziel nach der aktuellen Korrektur wäre bei 60,00 Euro zu sehen und liegt noch deutlich unter den jüngsten Schätzungen zahlreicher Analysten. So sehen die Experten von Bryan Garnier ein Kursziel für die Aktie von 69,00 Euro und die Analysten der Commerzbank ein Kursziel von 66,00 Euro. Die Bank Berenberg ist für HelloFresh ebenfalls positiv gestimmt und kalkuliert in ihrer jüngsten Analyse ein Kursziel von 68,00 Euro für die Aktie. Es bietet sich eine Long-Chance in dem Titel an.

Fazit:

Trader könnten die aktuelle Korrektur in dem starken Aufwärtstrend nutzen und auf weitere Stärke der Aktie spekulieren. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Open-End Turbo-Optionsschein (VP5XVM) der Bank Vontobel an. Das erste Kursziel ist bei 60,00 Euro zu sehen. Der Stopp könnte eng, etwas unter dem kleinen Trendkanal bei 48,00 Euro platziert werden.

• Basiswert: HelloFresh (ISIN: DE000A161408)

• Produktgattung: Open-End Turbo-Optionsschein

• Emittent: Vontobel

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000VP5XVM7 / VP5XVM

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Call (Datum): 1,65€/1,66€ (21.10.2020, 11:18 Uhr)

• Basispreis variabel: 34,38€

• Knock-out-Schwelle: 34,38€

• Hebel: 3,06

• Abstand zum Knock-out: 32,52%

• Stopp-Loss Long: 1,36€

• Ziel Long: 2,56€ (+54,30%)

