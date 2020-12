Trading Idee Klöckner & Co: Absage als Einstiegschance

Denn Klöckner & Co. befindet sich mit seinem Restrukturierungsprozess und seiner Digitalisierungsstrategie grundsätzlich auf einem guten Weg. Aufgrund der sich abzeichnenden positiven Entwicklung im dritten Quartal hatte die Gesellschaft Ende September die Jahresprognose für das bereinigte operative EBITDA von 50 bis 70 auf 75 bis 95 Mio. Euro angehoben. Ein wichtiger Treiber ist die Digitalisierung des Handelsgeschäfts, die zügig voranschreitet. Zuletzt wurden bereits 42 Prozent der Erlöse über digitale Kanäle generiert, ein hoher Zuwachs gegenüber den 30 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Das weckt Begehrlichkeiten. Die Swoctem GmbH des Klöckner-Großaktionärs Friedhelm Loh hat gemäß aktueller Unternehmensmeldung zusammen mit dem Finanzinvestor Apollo ein Übernahmeangebot für die Gesellschaft erwogen, das Vorhaben aber nun abgebrochen. Entsprechende Gerüchte hatten den Klöckner-Kurs zuletzt getrieben, jetzt ist die Enttäuschung erst einmal groß, zumal Lohs Meinung Gewicht hat, da er Klöckner gut kennt.

Dennoch muss das nicht das Ende der Story sein, denn einerseits befindet sich Klöckner & Co. operativ auf einem guten Weg und andererseits dürfte die laufende Neuordnung der deutschen Stahlindustrie noch weitere Chancen bieten.

Spekulativ orientierte Anleger, die aus diesem Grund auf ein schnelles Comeback von Klöckner & Co. setzen wollen, können dafür ein Turbo-Zertifikat von HSBC mit einem aktuellen Hebel von 4,8 nutzen. Als Kursziel scheint uns bei einer Erholung des Aktienkurses von Klöckner & Co. 0,22 Euro für das Zertifikat erreichbar, das entspricht einem Potenzial von knapp 40 Prozent. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 0,10 Euro.

• Basiswert: Klöckner & Co.

• Produktgattung: Knock-out Warrant

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT36X31

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (09.12.20, 09:36 Uhr): 0,16 Euro

• Basispreis variabel: 5,6488 Euro

• Knock-out-Schwelle: 5,6488 Euro

• Hebel: 4,8

• Abstand zum Knock-out: 19,2 %

• Stopp-Loss Call: 0,10 Euro





Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

