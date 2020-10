Trading Idee: Merck KGaA - Trendbruch!

Folgen FACEBOOK EMAIL

Die Aktie von Merck KGaA befand sich seit Ende Juni in einem Aufwärtstrend in einem steigenden Trendkanal. In den Vortagen ist der Titel aber kräftig unter die Räder gekommen und aus dem Trend-kanal gerutscht. Besonders die Vortageseröffnung per Gap-down mit der langen roten Tageskerze deutet auf weitere Schwäche hin. Es bietet sich eine frühe Short-Chance.