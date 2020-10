Trading Idee NASDAQ 100: Tech-Giganten mit Kurs-Turbo

Das hat deren Aktien und damit auch den Nasdaq-100-Index zwar im Februar und März nicht vor dem Absturz bewahrt. Zu groß war damals die Unsicherheit, dass die Corona-Krise eine Wirtschaftskrise auslöst, die alle mit nach unten reißt.

Doch im Anschluss ist der Blick auf die Unternehmen wieder differenzierter geworden, und davon haben die Tech-Giganten mit ihren soliden bis starken Zahlen profitiert. Eine Apple hat schon ab Anfang Juni neue Allzeithochs in Serie markiert, Facebook konnte sich vom Crashtief in der Spitze mehr als verdoppeln und eine Amazon hat in dieser Zeit deutlich mehr als 50 Prozent zugelegt.

Im September schien die Hausse dann aber vorbei, mit einer Korrektur um 10 Prozent wurde der steile kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen. Zu schnell zu stark gestiegen war ein gängiges Urteil. Doch in Zeiten des Anlagenotstands und angesichts der vielerorts hohen Geschäftsdynamik war das vielleicht voreilig. Denn nach der Konsolidierung befindet sich der Nasdaq-100-Index längst wieder im Steigflug und könnte in naher Zukunft sogar das Anfang September markierte Allzeithoch angreifen. Sollte das überwunden werden, könnte das sogar neue Kräfte freisetzen.

Spekulativ orientierte Anleger, die auf dieses Szenario mit einem Kursturbo setzen wollen, können dafür einen Turbo-Call-Optionsschein von UBS mit einem Hebel von 4,5 nutzen. Sollte die Nasdaq-100 bald neue Höchststände markieren, sollte ein Kurs von 34,15 Euro erreichbar sein, was einem Potenzial von 50 Prozent entspricht. Ein adäquater Stop-Loss liegt bei 17,10 Euro.

• Basiswert: Nasdaq 100

• Produktgattung: Knock-out Warrants

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UD8FDQ2

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (13.10.20, 09:30 Uhr): 22,77 Euro

• Basispreis variabel: 9393,66 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 9393,66 Punkte

• Hebel: 4,51

• Abstand zum Knock-out: 22,1 %

• Stopp-Loss Call: 17,10 Euro

• Handeln Sie alle strukturierten Produkte unserer Premium Plus-Partner für nur 2,50 € Oderprovision1 pro Trade. Mehr erfahren.

Bildquellen: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images, andersphoto / Shutterstock.com