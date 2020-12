Trading Idee NEL ASA: Beste Voraussetzungen für 2021

Inzwischen gibt es viele Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das gilt nicht nur für Startups, sondern reicht auch bis in die sogenannte "Old Economy" hinein.

Die norwegische Nel ASA dürfte dabei eine der Kern-Firmen bleiben, auf die der Markt schaut. Das Unternehmen, das Wasserstoff produziert, lagert und verkauft, sollte dabei insbesondere von einem veränderten Umfeld in Amerika profitieren. Zuletzt hatte der US-Bundesstaat Kalifornien angekündigt, 200 Wasserstoff-Tankstellen auf seinem Bundesgebiet installieren zu wollen. Insgesamt werden 115 Millionen Dollar zum Ausbau der entsprechenden Infrastruktur zur Verfügung gestellt.

Das könnte insbesondere auch für Nel ASA, die entsprechende Tankstellen errichtet, wie auch für die Beteiligung Everfuel einen zusätzlichen Schub bedeuten. Denn Kalifornien dürfte hier wohl kaum der Letzte sein, der derartige Pläne in die Tat umsetzt.

Entsprechend optimistisch sind auch die Analystenschätzungen. Zwar dürfte Nel ASA auch im kommenden Jahr in der Verlustzone bleiben, dies aber auf einem recht stabilen Niveau mit einem derzeit geschätzten Minus von 0,002 Euro je Aktie in jedem der kommenden vier Quartale. Gleichzeitig geht der Marktkonsens davon aus, dass Nel auf Jahresbasis ein Umsatzwachstum von rund 70 Prozent erreicht könnte.

Das sollte die bisherige positive Aktienentwicklung weiter stützen. Spekulativ aufgestellte Investoren können darauf mit einem Hebel-Produkt setzen. Hier bietet HSBC einen Long Open End Turbo mit einem Hebel von 4,6 an. Wir würden ein Potenzial für das Papier von gut 90 Prozent annehmen mit einem Kursziel von rund 1,00 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 0,30 Euro.

• Basiswert: Nel ASA

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT40MG3

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (22.12.2020 13:43 Uhr): 0,55 Euro

• Basispreis variabel: 2,0654 Euro

• Knock-out-Schwelle: 2,0654 Euro

• Hebel: 4,6

• Abstand zum Knock-out: 16,0 Prozent

• Stopp-Loss Call: 0,30 Euro







Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

