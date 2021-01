Trading Idee Netflix: Wichtige Marke durchbrochen

Hinzu kam, dass insbesondere das dritte Quartal 2020 ungewöhnlich schwach ausfiel beim Zuwachs neuer Abonnenten, was auf Vorzieh-Effekte während der ersten Lockdown-Welle im Frühjahr zurückzuführen war.

So hatte Netflix noch im vergangenen Oktober eine äußerst niedrige Prognose zum Abonnentenwachstum im vierten Quartal abgegeben, die nun aber deutlich übertroffen werden konnte. Statt der damals in Aussicht gestellten 2,2 Millionen zusätzlichen Abos konnte das Unternehmen 8,5 Millionen Neukunden gewinnen und kam damit sehr nah an seine ursprüngliche Prognose heran. Damit konnte man insgesamt auch erstmals die Marke von 200 Millionen Bestands-Abonnenten deutlich übertreffen.

Was macht die Börse daraus? Sie zeigte sich nach Bekanntwerden der neuen Zahlen sehr erfreut. Kann Netflix doch damit nachweisen, dass man sich im härter werdenden Wettbewerb weiter behaupten kann, auch wenn hohe Investitionen in neuen Content getätigt werden müssen, was im vierten Quartal zu einem leichten Gewinnrückgang führte. Im Gegenzug stieg der Umsatz um mehr als 20 Prozent.

Für das laufende erste Quartal bleibt Netflix etwas verhaltener und stellt eine Zunahme um 6 Millionen Abonnenten in Aussicht. Das ist zwar weniger als von vielen Analysten erwartet. Dennoch konnte die Aktie nachbörslich deutlich gewinnen, weil das Unternehmen gleichzeitig auch die Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen in Aussicht stellt. Immerhin das erste Mal seit zehn Jahren.

Mit der gezeigten positiven Einstellung des Marktes gegenüber der Fähigkeit von Netflix, durch attraktiven Content seine Abonnentenbasis weiter auszubauen, besteht auch in der Aktie eine gute Chance, dass sie in absehbarer Zeit mindestens noch einmal das bisherige Hoch im Bereich von rund 560 Dollar angreift.

Spekulativ aufgestellte Investoren können dies auch mit einem Hebel-Produkt begleiten. Hier würden wir einen Open End Turbo Call Optionsschein der UBS mit einem Hebel von gut 5,2 auswählen. Wir sehen für den Schein ein Potenzial von rund 70 Prozent und somit ein Kursziel von rund 1,55 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 0,60 Euro.

• Basiswert: Netflix

Produktgattung: Knock-Out Warrants

Emittent: UBS

• ISIN: DE000UD9DRY9

Laufzeit: Open end

Kurs K.-o.-Call (20.01.2021 09:39 Uhr): 0,91 Euro

Basispreis variabel: 456,386193 Dollar

Knock-out-Schwelle: 456,386193 Dollar

Hebel: 5,2

Abstand zum Knock-out: 18,6 Prozent

Stopp-Loss Call: 0,60 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com