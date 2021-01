Trading Idee Philips Electronics: Marge im Aufwind

Schließlich ist die Nachfrage beispielsweise nach Beatmungsgeräten, Monitorsystemen und Ähnlichem deutlich gestiegen. Davon profitiert auch der niederländische Anbieter Philips Electronics

Wie das Unternehmen heute mitteilte, konnte man im Schlussquartal des zu Ende gegangenen Geschäftsjahres 2020 den Umsatz um 7 Prozent steigern. Hier hatte der Analystenkonsens (FactSet) nur eine Steigerung um 4,6 Prozent erwartet. In sämtlichen Segmenten übertraf Philips dabei ebenfalls die Markterwartungen.

Beim Nettogewinn blieb Philips zwar etwas unter den Erwartungen mit ausgewiesenen 603 Millionen Euro statt erwarteter 636 Millionen Euro. Doch dafür konnte der bereinigte operative Gewinn auf Basis des EBITA mit einem Wert von 1,14 Milliarden Euro die Marktschätzungen von 1,12 Milliarden Euro übertreffen. Auch bei der Marge zog Philips nach. Diese verbesserte sich von zuvor 17,9 Prozent auf 19 Prozent.

Beim Ausblick auf das neue Geschäftsjahr bleibt Philips zwar zurückhaltend, weil man noch negative Einflüsse durch die Corona-Pandemie weltweit nicht ausschließen mag. Dennoch plant das Unternehmen erneut mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Außerdem will man bei der Profitabilität, sprich der Marge, weitere 60 bis 80 Basispunkte draufsatteln.

Das ist generell eine attraktive Prognose, die sich heute auch in einem kräftigen Kursplus niederschlägt. Damit schafft Philips auch eine wesentliche Verbesserung seiner Charttechnik, weil nun das bisherige Höchstniveau im Bereich von 46 Euro durchbrochen werden konnte. Folgt man den durchschnittlichen Zielen der Analysten, wären jetzt mindestens noch 7-10 Prozent Performance kurz-bis mittelfristig möglich.

Spekulativ aufgestellte Investoren können hier gut ein Hebelprodukt einsetzen. Wir würden einen Open End Turbo der HSBC mit einem Hebel von derzeit 5,3 empfehlen. Wir sehen ein Gewinnpotenzial von rund 50 Prozent mit einem Kursziel von rund 1,35 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 0,65 Euro.

• Basiswert: Philips Electronics

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT3Q957

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (25.01.2021 10:49 Uhr): 0,89 Euro

• Basispreis variabel: 38,1018 Euro

• Knock-out-Schwelle: 38,1018 Euro

• Hebel: 5,3

• Abstand zum Knock-out: 18,4 Prozent

• Stopp-Loss Call: 0,65 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

