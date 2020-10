Trading Idee: Royal Dutch Shell vor Trendwechsel auf Long

Analyse:

Seit Mitte Juni befindet sich das Papier des Energiekonzerns wieder auf dem Rückzug und ist von etwa 16,00 Euro per Mitte Juni auf 10,15 Euro per Anfang Oktober gefallen. Seitdem befindet sich die Aktie des Ölmultis wieder kräftig auf dem Vormarsch. Royal Dutch Shell will die Kosten senken und deutlich Stellen abbauen. Bis Ende 2022 sollen zwischen 7.000 und 9.000 Arbeitsplätze wegfallen.

Aus der zögerlichen Gegenbewegung nach dem langen Kursrückgang könnte sich mehr entwickeln. Das Papier des Energiekonzerns zeigt wieder Stärke und könnte vor einem Trendwechsel von Short auf Long und einer längeren Aufwärtsbewegung stehen.

Darauf deutet auch der bereits kräftige Kursanstieg per Gap-up vom Freitag hin. Dieser Anstieg verlief für eine normale Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend zu stark. Zuvor ist die Aktie von Shell in Aufwärtskorrekturen nur bis leicht über den 10er-Tagesdurchschnitt angestiegen. In der Folge sackte die Aktie dann aber wieder zügig nach unten ab und nahm den übergeordneten Abwärtstrend wieder auf.

Aktuell verläuft der Kurs aber deutlich über dem 10er-Tagesdurchschnitt, was die Stärke in dem Titel unterstreicht. Am Vortag ist zwar ein Rücklauf gestartet. Dieser dürfte aber wohl bereits etwas unter der 10er-Durchschnittslinie an der Unterstützung von 11,00 Euro wieder auslaufen. Bestätigt sich diese Vermutung, dürfte die Aktie des Ölriesen wohl vor einem längeren Kursanstieg stehen und den Widerstand bei 12,60 Euro ansteuern. Anleger könnten mit einem Unlimited Turbo-Optionsschein (SB84D5) der Société Generale auf einen weiteren Kursanstieg spekulieren. Das Kursziel ist bei 4,38 Euro zu sehen. Ein Stop-Loss könnte bei 2,98 Euro platziert werden.

Die Shell-Aktie weist nach dem langen Abwärtstrend deutliche Stärkesignale auf und könnte vor einem Trendwechsel auf Long stehen. Es bietet sich eine Long-Position im Bereich von 11,00 Euro mit dem Hebelprodukt SB84D5 an, die etwas unter der Unterstützung von 11,00 Euro bei 10,60 Euro mit einem Stopp abgesichert werden könnte. Das Kursziel befindet sich am nächsthöheren Widerstand bei 12,00 Euro.

• Basiswert: Royal Dutch Shell

• Produktgattung: Unlimited Turbo-Optionsschein (WKN: SB84D5)

• Emittent: Société Generale

• ISIN: DE000SB84D52

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Call (Datum): 3,51€ / €3,52€ (13.10.2020, 10:40 Uhr)

• Basispreis variabel: 7,61€

• Knock-out-Schwelle: 8,10€

• Hebel: 3,20

• Abstand zum Knock-out: 27,27%

• Stopp-Loss Long: 2,98€

• Ziel Long: 4,38€

