Trading Idee: S&P 500 - USA vor Angriff auf den Iran?

Der SP500 zeigt sich weiter schwach und rutscht, belastet von der Eskalation im Mittleren Osten und einem möglichen Kriegseintritt der USA auf der Seite Israels gegen das Regime im Iran, unter die Ichimoku-Wolke im 4-Stundenchart. Damit liefert der SP500 ein weiteres Short-Signal.

In der vorherigen Analyse zum SP500 hieß es: "Aktuell befindet sich der SP500 im Bereich von 6.000/6.050 Punkten und könnte vor einer Korrektur stehen, die saisonal betrachtet von Mitte Juni bis Ende Juni erwartet wird. Im kommenden Monat Juli kommt es in US-Nachwahljahren üblicherweise zu einer erneuten Erholung bevor dann im August die Herbstkorrektur bis Ende September/Anfang Oktober startet. Ob dieser übliche Kursverlauf auch im laufenden Nachwahljahr 2025 so stattfinden wird, bleibt abzuwarten. Allerdings hatte sich der SP500 im bisherigen Jahresverlauf relativ eng an die Saisonalität gehalten." Das hat bisher gut gepasst, der SP500 befindet sich nach der langen Gegenbewegung nach dem Trump-Crash wieder auf dem Rückzug. Am heutigen Donnerstag feiern die USA den Feiertag Juneteenth. Die US-Börsen schließen daher am heutigen Donnerstag bereits frühzeitig um 19:00 Uhr (MESZ). Geopolitisch steht weiterhin ein möglicher Kriegseintritt der USA gegen den Iran im Fokus. Sollte dies so kommen, und die USA Angriffe gegen Iran durchführen, ist mit einem erneuten Kursrutsch zu rechnen. Die nächste Zielmarke auf der Unterseite liegt beim SP500 aktuell bei 5.800 Punkten, darunter im Bereich von 5.700 Punkten.

Trader könnten eine Short-Position auf den SP500 im Bereich von 5.920 Punkten erwägen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Turbo Put (SJ07V4) der Bank Societe Generale an. Das Kursziel wäre zunächst im Bereich von 5.700 Punkten (Kursziel Produkt: 5,60 Euro) am ersten unteren offenen Gap zu sehen. Der Stopp könnte bei 6.030 Punkten (Stopp Produkt: 2,72 Euro) platziert werden. Der Stopp sollte schnell in den Gewinn nachgezogen werden.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im SP500 investiert.

Trading Idee: S&P 500 Basiswert S&P 500 (ISIN: US78378X1072) Produktgattung Open End Turbo Emittent Societe Generale ISIN/WKN Hebelprodukt DE000SJ07V49 / SJ07V4 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 3,66/3,67€ (19.06.2025, 16:15 Uhr) Basispreis variabel 6.338,89 Punkte Knock-out-Schwelle 6.338,80 Punkte Hebel 14,41 Abstand zum Knock-out 7,04% Stop-Loss Call 2,72€ Kursziel Call 5,60€ (+51,65%)

