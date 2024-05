Trading Idee: SP500 weiter im Aufwärtstrend, noch Luft nach oben

Trading Idee

Der SP500 befindet sich weiterhin im übergeordneten Aufwärtstrend und bisher deutet alles auf zunächst eher weiter steigende Kurse hin. Sollte der SP500 weiter ansteigen, wäre auch mit einem weiteren Hochlauf im DAX zu rechnen.

In der vorherigen Analyse zum SP500 hieß es: "Der 10er-EMA hat erneut weitgehend gehalten und aktuell zeigt sich der SP500 im Bereich von 5.300 Punkten höher. Es ist mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends zu rechnen. Darauf deuten auch verschiedene Indikatoren hin, die dem SP500 noch Raum nach oben geben." Unter anderem ist der STEM-Indikator vom Überverkauft-Bereich wieder nach oben abgedreht und nimmt Kurs auf den Überkauft-Bereich. Auch der Fear-Greed-Index von CNN Business zeigt sich aktuell im Quantil Neutral bei 53 Punkten und sollte noch die Quantile Fear und Extreme Fear anlaufen. Zudem verläuft der SP500 weiterhin über seiner Ichimoku-Wolke was auf langfristig eher weiter steigende Kurse hindeutet. Rückläufe sollten unverändert im Bereich um den 10er-EMA auslaufen.

In eigener Sache

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf den SP500 im Bereich von 5.300 Punkten erwägen. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Turbo Call (UK87FS) der UBS an. Das Kursziel wäre im Bereich von 5.400 Punkten (Kursziel Produkt UK87FS: 11,26 Euro) zu sehen. Der Stopp könnte bei 5.230 Punkten (Stopp Produkt: 9,69 Euro) platziert werden.

Trading Idee: S&P 500 Basiswert S&P 500 (ISIN: US78378X1072) Produktgattung Turbo Call Open End Emittent UBS ISIN/WKN Hebelprodukt DE000UK87FS0 / UK87FS Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 10,34/10,36€ (27.05.2024, 13:50 Uhr) Basispreis variabel 4.183,17 Punkte Knock-out-Schwelle 4.183,17 Punkte Hebel 4,72 Abstand zum Knock-out 21,17% Stop-Loss Call 9,69€ Kursziel Call 11,26€ (+9,78%)

Werbung

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: