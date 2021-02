Trading Idee thyssenkrupp: Nicht zu stoppen

Am Mittwochabend nach Börsenschluss lief die Nachricht über die Ticker, dass die Verhandlungen mit Liberty Steel über den Verkauf des Stahlgeschäfts der Essener gescheitert sind. Doch bereits während der Gespräche mit den Briten lagen mehrere Optionen auf dem Tisch. Ein Börsengang der Stahlsparte bot zudem stets die Möglichkeit, das Stahlgeschäft noch im eigenen Haus zu halten.

Im Stahlbereich ist thyssenkrupp einer der führenden Metalllieferanten für die deutsche Automobilindustrie. Zudem hellt sich das Branchenklima sukzessive auf. Nach einem dreimonatigen positiven Trend an den Stahlmärkten stufte die US-Investmentbank Jefferies den Stahlsektor zuletzt auf "Neutral" (zuvor: "Ungünstig") hoch. Für die Aktie von thyssenkrupp sehen die Analysten von Jefferies ein Kursziel von 12,90 Euro und vergeben das Rating "Buy".

Mit dem gescheiterten Verkauf hat sich die Wahrscheinlichkeit eines Börsengangs der Stahlsparte in jedem Fall erhöht. Das kommt am Markt gut an. Spekulative Anleger setzen daher mit einem Turbo-Call-Optionsschein von der Société Générale auf weiter steigende Kurse. Als Kursziel sehen wir den Bereich um 13 Euro. Beim Optionsschein liegt das Kursziel bei rund 3,70 Euro. Ein adäquater Stopp-Loss ist bei 1,80 Euro zu setzen.

• Basiswert: thyssenkrupp

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: Société Générale

• ISIN: DE000SD9TTX7

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (18.02.21, 13:37 Uhr): 2,59 Euro

• Basispreis variabel: 8,7783 Euro

• Knock-out-Schwelle: 8,7783 Euro

• Hebel: 4,5

• Abstand zum Knock-out: 22,0 %

• Stopp-Loss Call: 1,80 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com