Trading Idee Varta: Jetzt Richtung Zwölfmonatshoch?

Von zeitweise 131,70 Euro auf Intraday-Basis ging es innerhalb von nur drei Handelstagen auf bis zu 117,90 Euro zurück. Dies ohne neue Nachrichten. So kann man die Gewinnmitnahmen sicherlich unter technischen Aspekten einordnen. Die Dominanz der Markttechnik könnte in den nächsten Tagen noch weitergehen.

Doch das ist aktuell durchaus positiv zu sehen. Denn mit der kleinen Zwischenkorrektur hat die Varta-Aktie de facto ihre 100-Tage-Linie getestet. Dass daraufhin zur Wochenmitte ein klares Kursplus folgt, lässt entsprechend Hoffnung auf wieder steigende Kurse aufkeimen. Wobei die Zielrichtung relativ klar ist: Kurzfristig ist zunächst das Zwölfmonatshoch bei knapp 139 Euro im Visier.

Von jetziger Warte aus immerhin eine Chance von fast 15 Prozent. Wobei von Analystenseite her noch weitaus mehr erwartet wird. So liegt das durchschnittliche Kursziel (nach FactSet) bei rund 195 Euro. Fundamental gibt es dabei zwei wichtige Antreiber: Einerseits das ganze Thema Batterien für die E-Mobilität, andererseits der Einsatz von Varta-Batterien in kabellosen Geräten, wie zuletzt beispielsweise auch in den neuen Apple-Kopfhörern.

Was das konkret für die Unternehmenszahlen bedeutet, da müssen sich die Anleger noch etwas gedulden. Denn erst in der zweiten Februar-Hälfte sollen vorläufige Zahlen für 2020 herauskommen, von denen man sich natürlich auch einen aktualisierten Ausblick auf das neue Jahr erhofft. Dennoch scheint die Marktstimmung grundsätzlich positiv zu bleiben und das verspricht für die Aktie weiteren Auftrieb.

Spekulativ aufgestellte Investoren können dies auch mit einem Hebel-Produkt umsetzen. Hier bietet sich ein Turbo Bull Open End der HypoVereinsbank mit einem Hebel von 5,8 an. Auf Basis der geschilderten kurzfristigen Gewinnchancen geben wir dem Schein ein aktuelles Potenzial von rund 50 Prozent mit einem Kursziel von rund 3,20 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 1,50 Euro.

• Basiswert: Varta

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HypoVereinsbank

• ISIN: DE000HR3S2V2

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (13.01.2021 14:06 Uhr): 2,13 Euro

• Basispreis variabel: 102,4532 Euro

• Knock-out-Schwelle: 102,4532 Euro

• Hebel: 5,8

• Abstand zum Knock-out: 15,5 Prozent

• Stopp-Loss Call: 1,50 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

