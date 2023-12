Trading Idee: Volkswagen - Abprall am 200er-EMA und Rücklauf?

Trading Idee

Die Aktien von Volkswagen (Vz.) befinden sich seit dem Abprall an der Unterstützung bei 99 Euro in einem Aufwärtstrend und konnten dabei den 10er- und 50er-EMA sowie die Ichimoku-Wolke im Tageschart nach oben durchbrechen. Die Titel konnten bisher bis 118,18 Euro ansteigen, prallten dann aber doch im Bereich des 200er-EMA im Tageschart nach unten ab und zeigen sich aktuell mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper.

Zu beachten ist, dass der Gesamtmarkt nach dem langen Hochlauf Erschöpfungssignale zeigt und sich dem auch die Titel von Volkswagen wohl nicht entziehen können. Die Papiere könnten auf die Bremse treten und im Bereich um den 200er-EMA nachhaltig nach unten abprallen und eine Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend einleiten. Die erste Anlaufmarke wäre dabei wieder der 10er-EMA im Bereich von aktuell 113,30 Euro. Geht es weiter tiefer, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 110 Euro zu rechnen. Solange die Volkswagen-Aktien unter dem 200er-EMA notieren, ist nun mit einem Rücklauf zu rechnen.

In eigener Sache

Fazit:

Trader könnten auf einen Kursrückgang bei den Volkswagen-Aktien und einen Abprall am 200er-EMA spekulieren. Es bietet sich ein Turbo Bear (VX7UJM) der Bank Vontobel auf die Papiere von Volkswagen an. Das Kursziel befindet sich bei 110,00 Euro, der Stopp bei 119,00 Euro.

Trading Idee: Volkswagen Basiswert Volkswagen (ISIN: DE0007664039) Produktgattung Turbo-Optionsschein Put Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VX7UJM4 / VX7UJM Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 2,36€/2,37€ (15.12.2023, 15:40 Uhr) Basispreis variabel 139,25€ Knock-out-Schwelle 139,25€ Hebel 4,83 Abstand zum Knock-out 20,29% Stop-Loss Put 2,06€ Ziel Put 2,96€ (+24,92%)

Werbung

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: