Trading Idee Volkswagen Vz.: Neues Long-Signal

Analyse

Die Aktien von Volkswagen konnten heute mit hoher Geschwindigkeit über den 10er-EMA bei 147,70 Euro ansteigen und damit weitere Stärke demonstrieren. Aktuell notieren die Papiere am Widerstand im Bereich von 150,00 Euro. In der Regel stellt ein Anstieg über den 10er-EMA nach einer vorherigen kurzfristigen Ab-wärtskorrektur ein deutliches Long-Signal dar. Können sich die Papiere über dem Widerstandsbereich bei 150,00 Euro behaupten, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum nächsten Widerstand bei 155,00/156,00 Euro zu rechnen. Antreiber für einen weiteren Kursanstieg ist dabei unter anderem die E-Auto-Sparte. Am Vortag teilte Volkswagen mit, dass der VW-Konzern 2020 422.100 E-Autos ausgeliefert hat. Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr mit nur 142.900 Autos.

Fazit:

Trader könnten auf einen weiteren Anstieg der Volkswagen-Papiere spekulieren. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Open End Turbo Call Optionsschein der Bank HSBC (TT316M) an. Das Kursziel befindet sich am Widerstand im Bereich von 156,00 Euro. Der Stopp könnte, etwas unter dem Verlaufstief bei 139,00 Euro platziert werden und sollte schnell auf Einstand und nach Möglichkeit in den Gewinn nachgezogen wer-den.

• Basiswert: Volkwagen Vz. (ISIN: DE0007664039)

• Produktgattung: Open End Turbo Call Optionsschein

• Emittent: HSBC

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000TT316M2 / TT316M

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Call (Datum): 2,34€/2,36€ (14.01.2021, 14:57 Uhr)

• Basispreis variabel: 128,37€

• Knock-out-Schwelle: 128,37€

• Hebel: 6,92

• Abstand zum Knock-out: 13,78%

• Stopp-Loss Short: 1,06€

• Ziel Short: 2,76€ (+22,25%)

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

