Wochenausblick: DAX kratzt weiter an der Widerstandsmarke. Fed-Protokoll und Inflationsdaten aus Europa im Fokus!

Die Aktienmärkten hangelten sich in der abgelaufenen Woche mehrheitlich weiter nach oben. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 verbesserten sich dabei zwischen zwischen 1,3 und 1,5 Prozent. Positive Impulse kamen in erster Linie von den niedriger als erwarteten Inflationszahlen aus den USA und den damit verbundenen Hoffnungen, dass die US-Notenbank bei den Zinserhöhungen möglicherweise ein langsameres Tempo anschlägt.

Dies sorgte auch für eine ruhige Woche an den Anleihemärkten. Dort pendelten die Renditen 10jähriger Staatspapiere mehrheitlich in einer engen Range um den Schlussstand der Vorwoche. In der kommenden Woche stehen eine Reihe von Inflationszahlen aus Europa zur Veröffentlichung an. Zudem wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht und könnte damit für Bewegung an den Aktien- und Anleihemärkten sorgen. Bei den Edelmetallen zeigte sich derweil ein gemischtes Bild. Bei Gold und Silber ließ das Aufwärtsmomentum der vorangegangenen Wochen merklich nach und so drehten die Notierung der beiden Edelmetalle in einen Seitwärtstrend. Bei Palladium und Platin setzte sich der Aufwärtstrend der Vorwochen hingegen fort. Am Ölmarkt fehlen aktuell signifikante Impulse. So klebt die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil an der 200-Tage-Durchschnittslinie bei rund 98 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Die Aufwärtsbewegung im DAX® wurde von rund zwei Drittel der Mitglieder getragen. Auf den vorderen Rängen im Wochenvergleich landeten die Aktien von E.On, Hannover Rück., Münchener Rück und Sartorius. Die Aktien der beiden Rückversicherer haben im Wochenverlauf wichtige Widerstandsmarken nach oben durchbrochen. Teils deutliche Kursverluste verbuchten die Anteilsscheine von Covestro, Deutsche Börse, Deutsche Post und Porsche. Bei den Nebenwerten fielen Deutsche Wohnen, Heidelberger Druck, Ströer und Uniper mit deutlichen Kursgewinnen auf. Unter den Nasdaq-100-Titeln präsentierten sich unter anderem Meta Platforms, Netflix und Paypal überaus stark. Allerdings zählen sie im laufenden Jahr auch zu den größten Verlierern. Seit ihrem jeweiligen 52-Wochenhoch verloren die drei Tech-Aktien zwischen 53 und 66 Prozent. Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten in der abgelaufenen Woche Immobilienindizes wie der FTSE EPRA/Nareit Eurozone Index, Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen Index und Hydrogen Select Index sowie der ESG Global Anti Plastic Index. Leichte Verluste verbuchten derweil Branchenindizes wie der Solactive Blockchain & Cryptotechnology Index sowie der Global Anti Virus Health Index. Aus Europa werden kommende Woche unter anderem Delivery Hero, Encavis, Geberit, Grand City Properties, Hella, HelloFresh, Henkel und Uniper die Geschäftsbücher öffnen. Wichtige Termine MONTAG, 15. AUGUST 2022 Chinesische Industrieproduktion, Juli

Großhandelspreise Deutschland, Juli 2022 DIENSTAG, 16. AUGUST 2022 Euro Zone – Handelsbilanz Eurostat, Juni NSA

ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

USA Wohnbaubeginne, Juli

USA Industrieproduktion, Juli MITTWOCH, 17. AUGUST 2022 Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) Deutschland, Juni 2022

BIP Euro-Zone Q2, erste Schätzung

US Einzelhandelsumsatz, Juli

Fed veröffentlicht das Protokoll der Zinssitzung vom 26. und 27. Juli 2022 DONNERSTAG, 18. AUGUST 2022 Baugenehmigungen Deutschland, Juni 2022

HVPI-Statistiken für die Eurozone (saisonbereinigt), Juli 2022

Verbraucherpreise Euro-Zone, Juli

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 13. August

Industrieindex Philly Fed, August

US-Frühindikatoren, Juli

FED-Präsident von Kansas City, George, spricht über die wirtschaftlichen Aussichten vor der Fairfax Industrial Association von Kansas City, Kansas

FED-Präsident von Minneapolis, Kashkari, nimmt an einer Fragerunde beim Mittagessen der Young Presidents Organization Gold Twin Cities Chapter teil FREITAG, 19. AUGUST 2022 Erzeugerpreise Deutschland, Juli

Leistungsbilanz Euro-Zone, Juni

FED-Präsident von Richmond nimmt an der Podiumsdiskussion „Riding the Wave: Maryland’s Economic Forecast in Stormy Seas“ vor der Sommerkonferenz der Maryland Association of Counties 2022

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 13.770/13.900/14.100 Punkte Unterstützungsmarken: 12.870/13.010/13.100/13.300/13.350/13.500 Punkte Der DAX® schloss am Freitag kaum verändert und arbeitet damit weiter an der Widerstandsmarke von 13.770 Punkten. Die Bullen lassen nicht locker und dürften auch in der nächsten Woche auf einen Ausbruch über das Level drängen. Gelingt der Sprung über diese Marke, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.900 Punkte. Die Bären scheinen aktuell in der Defensive. Rücksetzer unter 13.500 Punkte könnten dennoch zu einer kurzen Konsolidierung bis 13.300/13.350 Punkte führen. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 09.04.2021 – 12.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 13.08.2014– 12.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Faktorzertifikate Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB84HP 18,46 15 12.782,755788 13.239,10017 Open End DAX® HB8MRA 19,35 20 13.010,999184 13.353,188463 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.08.2022; 17:20 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB84HR 1,68 -15 14.606,323343 14.149,145422 Open End DAX® HB8MRC 3,61 -20 14.378,081953 14.035,883603 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.08.2022; 17:20 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Autor: Richard Pfadenhauer