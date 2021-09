Kaufargumente en masse

Der Umsatz stieg im Zeitraum April bis Juni im Vorjahresvergleich um knapp die Hälfte auf rund eine Mrd. Euro - so viel wie noch nie in einem zweiten Quartal. Mit 166 Mio. Euro war das operative Ergebnis (Ebitda) sogar mehr als sieben Mal so groß wie noch im Jahr zuvor. Aus dem Anstieg beim Umsatz und operativen Gewinn resultierend konnte der Vorstand nun wieder einen Gewinn unter dem Strich vermelden: Musste ProSiebenSat.1 vergangenes Jahr noch einen Verlust von 54 Mio. Euro verbuchen, blieben beim Unternehmen nun 123 Mio. Euro hängen. Die bereits angehobene Prognose wurde bestätigt: Bereinigt um Portfolioänderungen soll der Umsatz 2021 um neun bis elf Prozent auf 4,4 Mrd. bis 4,5 Mrd. Euro wachsen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) erwartet ProSiebenSat.1 nun bei 800 Mio. bis 840 Mio. Euro. Das ist aber noch nicht alles: Zudem sorgt der für 2022 geplante Börsengang des Online-Dating-Portals Parship für Phantasie. Analysten schätzen den Wert der Tochter auf rund fünf Mrd. Euro - mehr als ProSiebenSat.1 wert ist. Kein Wunder, dass auch der Gesamtkonzern weiterhin als Übernahmekandidat gehandelt wird. Vor allem der Medienkonzern Mediaset hat ein Auge auf die Deutschen geworfen. Am 16. September haben die Italiener eine Anteilserhöhung von 14,63 auf 16,23 Prozent gemeldet. Da auch die Bewertung passt, können risikobewusste Anleger einen Long-Trade mittels eines Discount Calls in Erwägung ziehen. Bei einem Papier von HVB onemarkets ist der Cap knapp unter dem jüngsten Tief eingezogen (ISIN DE000HR4PD40).





Wolfgang Raum ist seit Mitte 2005 Chefredakteur des ZertifikateJournal Deutschland. Insgesamt kann Raum auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarkt-Journalismus verweisen. Unter anderem war der 41-Jährige mehr als fünf Jahre für das Anlegermagazin CAPITAL Depesche verantwortlich. Neben seiner wöchentlichen Kolumne in der „Euro am Sonntag“ ist er regelmäßig als Experte in TV-Shows zu Gast, beispielsweise bei Bloomberg.TV und der 3satBörse. Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.