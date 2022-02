Schock schon bald verdaut

Der Partner stellt die Entwicklung des Medikamentenkandidaten Eliapixant gegen chronischen Husten ein, weil nach der Auswertung von Studiendaten kein ausreichend hohes Nutzen-Risiko-Verhältnis mehr gesehen wird. Evotec erhält nun die Rechte zurück. Obwohl die Entscheidung keinerlei Einfluss auf die Unterneh¬mens¬ziele des Aktionsplans 2025 hat, brach der Titel um mehr als 20 Prozent ein. Analysten taxieren den Wert von Eliapixant auf zwei bis drei Euro je Evotec-Aktie. Insofern ist der Kursverlust, der in der Spitze mehr als sechs Euro betragen hatte, wohl übertrieben. Dafür sprechen auch die zahlreichen anderen Kooperationen, welche die Hamburger in den vergangenen Jahren ins Leben gerufen haben. Kürzlich kamen zwei neue dazu: Vor wenigen Wochen konnte das Evotec-Management eine Wirk¬stoff-forschungs- und -ent¬wick¬lungs¬part¬nerschaft mit Eli Lilly im Bereich Stoffwechsel- und Nierenerkrankungen sowie Diabetes einfädeln. Insgesamt beträgt der mögliche Gesamtwert der Zusammenarbeit bis zu eine Mrd. Dollar. Dann folgte eine Forschungspartnerschaft mit Boehringer Ingelheim. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Modellierung von Augenkrankheiten durch den Einsatz von induzierten pluripotenten Stammzellen sowie die Entdeckung von Zielstrukturen und Wirkstoffen. Da weltweit Millionen Menschen von Augenerkrankungen betroffen und ein hoher ungedeckter Bedarf an neuen Therapeutika besteht, birgt die Zusammenarbeit großes Potenzial. Aufgrund der guten Perspektiven können Anleger den Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen (ISIN DE000HR2HWN9).





