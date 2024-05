Zahlen und Prognose überzeugen

ZertifikateJournal-Kolumne

Bereits seit einigen Wochen legt die Aktie von Fresenius in der Gunst der Börsianer wieder zu.

Anleger fieberten den Quartalszahlen am 8. Mai entgegen. Bereits vorab gab es mehrere positive Analystenkommentare. Barclays beispielsweise hatte die Einstufung für die Anteilscheine auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Experten rechneten mit einem ordentlichen Auftaktquartal - getragen von der Stärke der beiden Sparten Kabi und Helios sowie weiteren Verbesserungen bei Vamed. Zudem sahen sie weiterhin Aufwärtspotenzial für die Jahresziele des Klinikbetreibers und Herstellers von Medizinprodukten.

Mit ihren Vorhersagen landeten die Experten einen Volltreffer. Fresenius ist nämlich äußerst stark ins Geschäftsjahr gestartet. Und nicht nur das: Dank guter Geschäfte mit Produkten zur klinischen Ernährung, Infusionen und Arzneimitteln erhöhte das Unternehmen seine Prognose für das laufende Jahr. Für 2024 rechnet die Fresenius-Spitze jetzt mit einem organischen Umsatzplus zwischen vier und sieben Prozent. Zuvor war das Management nur von einem Zuwachs von drei bis sechs Prozent ausgegangen. Zudem schließt der Konzern seinen strategischen Umbau mit der Trennung vom Gesundheitsanbieter Vamed ab.

Als Reaktion auf die positiven Nachrichten stieg die Fresenius-Aktie deutlich und näherte sich sogar der 30-Euro-Marke an - ein Niveau, das die Papiere schon seit vergangenem September nicht mehr gesehen hatten. "Die Prognoseerhöhung und der Ausstieg von Vamed sollten sich positiv auf die Stimmung auswirken", schrieb Branchenexperte David Adlington von der US-Bank JPMorgan. Allerdings hätten die Erwartungen der Experten bereits am oberen Ende der bisherigen Spanne gelegen.

Wie dem auch sei: Mit dem jüngsten Kursanstieg der Aktie ist das erstmals in ZJ 23/2023 empfohlene Bonus Cap (ISIN DE000DW47BS4) von der DZ BANK auf einem guten Weg, die damals angepeilte Maximalrendite von 18,1 Prozent zu erreichen. Da die Restrendite auf weniger als ein Prozent zusammengeschmolzen ist, raten wir zum Wechsel in ein "marktfrisches" Bonus Cap von Vontobel mit Barriere bei 22 Euro (ISIN DE000VM8FQN9).





Wolfgang Raum ist seit Mitte 2005 Chefredakteur des ZertifikateJournal Deutschland. Insgesamt kann Raum auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarkt-Journalismus verweisen. Unter anderem war der 41-Jährige mehr als fünf Jahre für das Anlegermagazin CAPITAL Depesche verantwortlich. Neben seiner wöchentlichen Kolumne in der „Euro am Sonntag“ ist er regelmäßig als Experte in TV-Shows zu Gast, beispielsweise bei Bloomberg.TV und der 3satBörse. Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.