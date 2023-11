Zurück in der Spur

ZertifikateJournal-Kolumne

Nach dem Absturz zum Jahreswechsel 2021/22 tendierte die Aktie des Essenslieferdienstes Delivery Hero in einer großen Spanne zwischen 25 und 55 Euro seitwärts, ehe der Kurs vor wenigen Wochen nach unten ausgebrochen ist - ein Fehlsignal.

Denn der Titel hat sich wieder deutlich über 25 Euro nach oben gearbeitet. Geholfen hat die etwas größere Zuversicht für 2023: Der Bruttowarenwert (GMV) soll nun das obere Ende der prognostizierten Spanne von fünf bis sieben Prozent Plus erreichen. Im vergangenen Quartal kletterte der Bruttowarenwert gegenüber dem Vergleichszeitraum um 2,1 Prozent auf knapp 11,7 Mrd. Euro. Ohne Wechselkurseffekte ergibt sich ein Plus von knapp neun Prozent. Für zusätzlichen Schub sorgte auch ein durchschnittlich größerer Warenkorb. Zudem sieht das Unternehmen "Fortschritte auf dem Weg zur Profitabilität" - wenngleich nur auf bereinigter Basis. Die Ziele für Umsatz und Gewinnmarge ließ das Management aber unverändert. Für 2023 steht weiter ein währungsbereinigtes Plus für den gesamten Erlös aller Segmente von 15 Prozent im Plan nach 9,2 Mrd. Euro ein Jahr zuvor. Die operative Gewinn¬marge (bereinigte Ebitda-Marge) gemessen am Bruttowarenwert soll bei mehr als 0,5 Prozent liegen. Für weiteren Schwung sorgten Meldungen, wonach der chinesische Lieferriese Meituan laut der Nachrichtenagentur Bloomberg eine mögliche Übernahme des Südostasien-Geschäfts von Delivery Hero prüft - die Spekulationen sind allerdings nicht neu. Die hohe Volatilität sorgt für hervorragende Konditionen bei Teilschutzprodukten. Uns gefällt ein Discounter von Société Générale mit einer Renditechance von 20,1 Prozent und einem Risikopuffer von 47 Prozent (ISIN DE000SV7Q1H0).





Wolfgang Raum ist seit Mitte 2005 Chefredakteur des ZertifikateJournal Deutschland. Insgesamt kann Raum auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarkt-Journalismus verweisen. Unter anderem war der 41-Jährige mehr als fünf Jahre für das Anlegermagazin CAPITAL Depesche verantwortlich. Neben seiner wöchentlichen Kolumne in der „Euro am Sonntag" ist er regelmäßig als Experte in TV-Shows zu Gast, beispielsweise bei Bloomberg.TV und der 3satBörse.