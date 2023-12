EZB-Vizepräsident De Guindos: Diskussionen über Zinssenkung verfrüht

Negativzinsen bleiben: Japanische Notenbank hält an Geldpolitik fest - BoJ-Chef macht keine Andeutungen zu Zinserhöhungen

Heute im Fokus

Warner Bros Discovery und Paramount Global sondieren offenbar milliardenschwere Fusion. Micron Technology überrascht mit neuer Prognose. Toyota ruft in den USA eine Million Fahrzeuge zurück. BER richtet Abholzone für Uber, Bolt & Co. ein. BVB: Turnusmäßige Klausurtagung der Club-Verantwortlichen - Wie geht es in Dortmund weiter?