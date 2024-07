Mittelfristige Kredite

Die chinesische Notenbank hat unerwartet den Zinssatz für mittelfristige Kredite an Banken gesenkt, nur wenige Tage nach der überraschenden Senkung des kurzfristigen Leitzinses zur Stützung der schwächelnden Wirtschaft des Landes.

Die People's Bank of China (PBoC) senkte den Zinssatz für ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität auf 2,3 Prozent von 2,5 Prozent, erstmals seit August, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten offiziellen Erklärung hervorgeht. Außerdem stellte sie dem Markt über diese Fazilität Liquidität in Höhe von 200 Milliarden Yuan (rund 25,4 Milliarden Euro) zur Verfügung.

Am Montag hatte die PBoC den Sieben-Tage-Reverse-Repo-Satz um eine geringere Spanne auf 1,70 Prozent gesenkt von 1,80 Prozent und mitgeteilt, sie wolle "die finanzielle Unterstützung für die Realwirtschaft verstärken".

Die chinesischen Banken folgten diesem Beispiel und senkten am selben Tag ihre Leitzinsen für ein- und fünfjährige Kredite um 10 Basispunkte auf 3,35 Prozent bzw 3,85 Prozent - ein ungewöhnlicher Schritt, da die Leitzinsen in der Regel an den Zinssatz für die mittelfristige Kreditfazilität gekoppelt sind, der vergangene Woche unverändert gelassen wurde.

Die Maßnahme vom Donnerstag kam überraschend, da die PBoC ihre MLF-Operationen traditionell in der Mitte jedes Monats durchführt.

SINGAPUR (Dow Jones)