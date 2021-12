US-Notenbank lässt Leitzins unverändert - Tapering beschleunigt

Der Leitzins bleibe in der Spanne von null bis 0,25 Prozent, teilte die Federal Reserve am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington mit. Ökonomen hatten mit der Entscheidung gerechnet. Ziel der Niedrigzinspolitik ist es, die US-Wirtschaft bei der Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu unterstützen.

Tapering beschleunigt

Die Federal Reserve hat angesichts der hohen Inflation einen zügigeren Ausstieg aus ihrem massiven Kaufprogramm beschlossen. Außerdem werden in neuen Projektionen jetzt mindestens drei Zinserhöhungen im nächsten Jahr in Aussicht gestellt. Der Abbau der Anleihenkäufe wird auf 30 Milliarden Dollar pro Monat verdoppelt, teilte die US-Notenbank mit. Damit würden die Käufe bis März 2022 auslaufen. Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten diese Entscheidungen erwartet.

Seit November hat die Fed ihr Kaufprogramm um monatlich 15 Milliarden Dollar zurückgefahren. Im Fachjargon wird dieser Prozess der geldpolitischen Normalisierung auch Tapering genannt.

Die Inflation ist in diesem Jahr sprunghaft gestiegen. Im November betrug sie 6,8 Prozent - der höchste Stand seit 1982 - und liegt damit weit über dem Ziel der Notenbank von 2,0 Prozent. Der Grund für die aus dem Ruder laufende Inflation sind die starke Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen sowie Engpässe in den Lieferketten im Zuge der weltweiten Konjunkturerholung nach der Corona-Krise.

