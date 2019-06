Zinsen: Notenbanken wollen Aufschwung erzwingen

indizes in diesem Artikel Value-Stars-Deutschland-Index 188,3

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 97,0% verzeichnet hat (Stand 31.05.2019).

An den Märkten wurde die Chance auf mögliche Zinssenkungen von Seiten der FED gefeiert. Ebenfalls positiv angekommen ist, dass die EZB die erste Erhöhung des Leitsatzes im Zyklus mal wieder nach hinten verschoben hat, jetzt soll diese frühestens Mitte 2020 erfolgen. Doch die Kehrseite der Medaille ist das gestiegene Risiko einer Rezession. Dieses verdeutlicht insbesondere die Marktzinsentwicklung in Deutschland und Europa.

Zurückhaltung scheint angebracht

Die EZB begründet die weitere Zurückhaltung in der Zinspolitik explizit mit den gestiegenen Konjunkturrisiken. Und in der Tat zeigt die BIP-Entwicklung in der Eurozone in den letzten Quartalen einen Abwärtstrend auf eine Jahreswachstumsrate von nur noch 1,2 % in den ersten drei Monaten 2019. Etwas zeitversetzt hat dann in den letzten Monaten auch der Inflationsdruck abgenommen, mit ebenfalls 1,2 % wurde im Mai der niedrigste Wert seit einem Jahr ausgewiesen. Da das deutlich unter dem EZB-Inflationsziel von 2,0 % liegt, sind Straffungsmaßnahmen im Moment in der Tat schwer vermittelbar.

Neuer Tiefstand

Zumal die Marktzinsen in Ländern mit hoher Bonität seit geraumer Zeit fallen - und das Ausmaß stellt trotz der Entspannung an der Inflationsfront ein Alarmsignal dar. In Deutschland ist die Umlaufrendite mit -0,34 % zuletzt auf den tiefsten je verzeichneten Stand gefallen, selbst das Niveau aus dem turbulenten Jahr 2016 wurde unterboten.

Fazit zu Zinsen

Die Marktzinsen verdeutlichen die Eintrübung der mittelfristigen Wachstumsperspektiven. Dem Aktienmarkt fehlt damit im Moment die fundamentale Unterstützung. Im Moment dominiert aber die Hoffnung, dass die Notenbanken eine erneute Trendwende erzwingen. In Abhängigkeit von deren Entschlossenheit scheint dieses Szenario durchaus möglich, doch die Risiken sind aufgrund des intakten Abschwungs ebenfalls nicht unbeträchtlich.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält.

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 97,0% verzeichnet hat (Stand 31.05.2019).

