US-Präsidentschaftswahl 2024

Im November 2024 steht die Präsidentschaftswahl in den USA an. Ins Rennen um das Weiße Haus geht für die Demokraten die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris, während der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, für die Republikaner zur Wahl gestellt wurde. Welchen Einfluss das Wahljahr auf die Märkte und Investments wie Aktien, Bitcoin, Goldpreis & Co. sowie konjunkturseitig auf Zinsen und Inflation hat, erfahren Sie auf unserer Themenseite zur US-Wahl 2024 im Newsticker.