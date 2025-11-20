DAX 24.861 +0,0%ESt50 5.975 -0,6%MSCI World 4.502 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.429 +1,2%Euro 1,1864 -0,1%Öl 67,41 -0,2%Gold 4.964 +0,9%
Profil
Bank Vontobel Europe AG

Details

Name Bank Vontobel Europe AG
Adresse Niederlassung Frankfurt am Main,
Bockenheimer Landstraße 24,
60323 Frankfurt am Main
Telefon 00800 93 00 93 00 (kostenlos)
Fax +49 (0)69 69 59 96-290
E-Mail markets.deutschland@vontobel.com
Internet markets.vontobel.com

Portrait

Bank Vontobel Europe AG Logo

Strukturierte Produkte sind die Spezialität von Vontobel. In der Schweiz und Deutschland gehört Vontobel zu den Top-Anbietern von Zertifikaten, Aktienanleihen und Hebelprodukten. Das professionelle und eingespielte Team bietet bei der Entwicklung, dem Vertrieb und Handel der gesamten Bandbreite strukturierter Produkte erstklassige Lösungen und einen hervorragenden Service.